Séparés par la pandémie, les francophones de T.-N.-L. veulent ressouder leurs liens

Des membres de la Fédération des francophones de Terre-Neuve et du Labrador (FFTNL) se sont réunis, samedi, à Saint-Jean de Terre-Neuve, pour leur assemblée générale annuelle.

Pour la communauté francophone, deux années de pandémie ont causé bien des difficultés , constate Gaël Corbineau, le directeur général de la FFTNL , pour tenir des activités et offrir des services au public .

Avec les circonstances exceptionnelles engendrées par la COVID, de nouvelles habitudes ce sont prises, et pas nécessairement du bon côté d'un point de vue d'identité culturelle et linguistique , souligne-t-il.

Gaël Corbineau, directeur général de la Fédération des francophones de Terre-Neuve-et-Labrador, samedi. Photo : Radio-Canada / Kyle Mooney

Lorsque c'est les outils électroniques, Internet, les tablettes et autres, qui prennent le relais dans les familles, c'est malheureusement souvent en anglais , mentionne M. Corbineau. C’est un problème parce qu'il y a eu un recul pris du coté linguistique.

On a perdu du terrain sur la jeunesse, par exemple , dit-il.

Il est à présent temps de se retrouver, de renforcer les activités en français et de remobiliser tout le monde s'assurer pour que la communauté continue à être dynamique et à se développer .

Juliette Mini, samedi à Saint-Jean. Photo : Radio-Canada / Kyle Mooney

Ce dynamisme semble être de retour. Gaël Corbineau se réjouit de l’enthousiasme démontré par les personnes réunies samedi matin, qui étaient prêtes à être à la hauteur de la tâche. De belles pistes de solutions se sont dégagées des échanges, mentionne-t-il.

Juliette Mini espère que les jeunes francophones seront à la hauteur du défi.

Pour renouer l'intérêt, une solution est d'organiser plus d'activités, et de prévoir des rendez-vous réguliers, chaque une ou deux semaines, comme ça, les jeunes s'impliqueraient , a-t-elle observé.

Il y a beaucoup d'entre nous qui vont vers la majorité. Il y a beaucoup d'activités organisées par les anglophones, et moins par nous même [...] On peut créer nos propres activités et faire des choses ensemble , dit-elle. Je pense que c'est vraiment d'impliquer les jeunes francophones.

D’après le reportage de Kyle Mooney