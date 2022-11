Le Rouge et Or en finale de la Coupe Dunsmore

Le Rouge et Or de l’Université Laval a signé une victoire de 38-27 contre les Stingers de l’Université Concordia samedi après-midi à Québec. Pour une 19e fois d’affilée, le Rouge et Or jouera en finale de la Coupe Dunsmore où il affrontera les Carabins de l’Université de Montréal.

Les quelque 10 620 spectateurs présents ont eu droit à une météo formidable, mais pas au duel à sens unique que certains anticipaient entre les meneurs au classement de la conférence Québec et les Stingers qui s’étaient inclinés 60-14 à leur dernière visite au Stade Telus-Université Laval.

Le Rouge et Or a fait ce qu’il fallait pour l’emporter, mais sans plus. Kevin Mital a marqué deux touchés en 99 secondes en fin de deuxième quart pour distancer les Stingers qui avaient rétréci l’écart à 16-13.

On a eu un départ lent, a commenté Mital, qui compte 14 touchés en 2022, dont sept contre les Stingers. En offensive, on a mis du temps à s’installer et en défensive, on a laissé des gros jeux. Mais en playoffs, une victoire par un point, c’est tout ce que ça nous prend et on a fait ce qu’on avait à faire aujourd’hui pour l’emporter.

Kevin Mital a inscrit deux touchés dans la rencontre. Il en compte 14 en 2022, dont sept face aux Stingers. Photo : Courtoisie/Rouge et Or / Yan Doublet

Glen Constantin était satisfait du résultat, mais moins de la performance qui n’était pas à point selon lui. L’entraîneur-chef du Rouge et Or avait l’impression de revoir le match de la semaine dernière, alors que les Stingers avaient réussi à tenir tête à son équipe.

On a manqué de concentration et on a fait des erreurs d’exécution, comme des mauvaises remises, a commenté Constantin. Je suis content de la victoire, mais là, on a une semaine pour se préparer.

Alex Duff, Antoine Dansereau-Leclerc et David Dallaire ont aussi atteint la zone payante dans cette rencontre pour le Rouge et Or.

Le tout pour le tout chez les Stingers

Les Stingers se sont présentés à Québec pour créer la surprise et ils l’ont démontré dès la première séquence du match.

Le botté d’envoi s’est transformé en botté court récupéré par les visiteurs. Puis, une passe de 37 verges d’Olivier Roy à Jeremy Murphy a préparé le premier touché du match marqué par Murphy.

En avant 7-0 avec moins de deux minutes écoulées au cadran, les Stingers avaient lancé un message clair au Rouge et Or.

Mais l’attaque du Rouge et Or a fini par se mettre en marche. Arnaud Desjardins a complété la rencontre avec trois passes de touchés et 321 verges de gain par la voie des airs.

On a mis tout sur la table, on est venu ici pour jouer à 100 %, on a tout donné, a expliqué Brad Collinson, l’entraîneur des Stingers. Ça n'a pas donné le bon résultat pour nous, mais je suis fier de nos kids.

La deuxième demie a été un festival de revirements. Victime d’une échappée et d’une interception, le Rouge et Or a réussi de son côté quatre interceptions, dont trois aux dépens du quart arrière Olivier Roy.

Ce dernier a tout de même connu un bon match, lançant trois passes de touché, dont la dernière avec 10 secondes à faire au cadran, alors que le match était hors de portée.

Autre duel Québec-Montréal

Pour une neuvième fois consécutive, le Rouge et Or a rendez-vous avec les Carabins de l’Université de Montréal en finale du Réseau du sport étudiant du Québec.

Les Carabins ont difficilement vaincu le Vert et Or de l’Université de Sherbrooke par la marque de 23-15 et ils seront donc les visiteurs samedi 12 novembre au Stade Telus-Université Laval.

Le Rouge et Or tentera de soulever la Coupe Dunsmore pour la première fois depuis 2018. L’Université Laval avait signé une victoire de 14-1 en route vers la 10e Coupe Vanier de son histoire.