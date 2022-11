Le peu de détails sur les éclosions de COVID-19 dans les foyers de soins préoccupe

Cecile Cassista, directrice générale de la Coalition pour les droits des aînés et des résidants des foyers de soins du Nouveau-Brunswick, dit avoir adressé une lettre au premier ministre Blaine Higgs et aux ministres de la Santé et du Développement social pour leur faire part de ses préoccupations.

À lire aussi : Des éclosions de COVID-19 dans au moins 12 foyers de soins

Elle juge que les personnes âgées et leurs familles ont le droit de savoir quels sont les risques causé par la COVID-19 en ce moment, afin de se prendre les décisions adéquates.

Au moins 12 foyers de soins et 16 milieux de vie collectifs sont aux prises avec des éclosions de COVID-19 en ce moment, selon le ministère de la Santé.

Un porte-parole du ministère a refusé de fournir plus que des détails très limités à ce sujet, ce qui n’inclut pas le nombre total de personnes, résidents ou employés, qui sont touchés.

Cecile Cassista (archives) Photo : Radio-Canada / Michel Nogue

D’après Cecile Cassista, un manque de transparence du gouvernement provincial va encourager le public à croire qu’il y a quelque chose de suspect .

Qu’ils ne dévoilent rien me laisse penser qu’ils cachent quelque chose , affirme-t-elle.

Beaucoup de questions en suspens

Le leader parlementaire du Parti libéral du Nouveau-Brunswick, Rob McKee, affirme que le gouvernement donne l’impression de vouloir passer à autre chose .

Le député Rob McKee, le 28 octobre à Fredericton. Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

À son avis, c’est comme si la santé publique était disparue ces dernières semaines.

Il y a longtemps que les responsables de la santé publique ne se sont pas exprimés publiquement pour tenir les Néo-Brunswickois informés, souligne-t-il.

Il reste beaucoup de questions en suspens, comme la possibilité d’une nouvelle vague ou les variants , a mentionné le député de Moncton Centre.

Rob McKee dit réaliser que les citoyens apprennent à vivre avec la COVID , mais ajoute qu’ il est important de partager ces informations avec le public, pour que le public puisse prendre des décisions éclairées .

Bruce Fitch est devenu ministre de la Santé du Nouveau-Brunswick en juillet cette année. Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

Hospitalisations en hausse

Les deux autorités régionales de santé indiquent qu’il y avait, samedi, 167 patients atteints de COVID-19 au Nouveau-Brunswick — ce qui inclut ceux qui ont été hospitalisés pour soigner la COVID et ceux qui ont été hospitalisés pour un autre problème de santé. Neuf sont aux soins intensifs.

C’est une hausse de près de 23 % des hospitalisations comparativement à la semaine précédente.

Selon la province, le nombre de personnes hospitalisées à cause de la COVID est passé de 33 à 43, et deux de ces patients sont aux soins intensifs.