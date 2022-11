Pénurie de main-d’œuvre : l’entreprise duBreton n’y échappe pas

Depuis quelques années, l'entreprise duBreton, spécialisée dans la viande de porc et qui possède des usines à Saint-Charles-de-Bellechasse, Saint-Bernard, Rivière-du-Loup et aux États-Unis, peine à offrir un rendement à la hauteur de la demande.

Le manque d’employés est trop criant, soutient le directeur des opérations, Bruno Dionne.

Avec la pénurie de main-d'œuvre, on se ramasse à ne pas être capable de fonctionner sur l'ensemble de nos chiffres de travail. Donc naturellement, on se doit de faire des choix de fabrication de produits. [...] On aurait la demande pour fabriquer et vendre sur deux quarts, mais ça devient très difficile dû à la pénurie , avoue-t-il.

Audrey Vallée, coordonnatrice au contrôle de la qualité chez duBreton, est aux premières loges lorsque vient le moment d’observer les impacts du manque de personnel. Elle et ses collègues sont les premiers à en souffrir.

Des fois, il va manquer de chefs d'équipe en bas sur le plancher, les techniciens doivent se déplacer, faire des tests supplémentaires pour que vraiment à la fin, le produit soit de même qualité même s'il y a un manque de personnel , raconte-t-elle.

Une ligne de production automatisée

Pour convaincre de potentiels nouveaux travailleurs, l’entreprise n’hésite pas à revoir son offre. Plus de flexibilité, la création d’une garderie dans l’une de leurs usines... rien n'est trop beau pour pourvoir les postes vacants.

Toutefois, l’automatisation des lignes de production s’avère être l’une des solutions les plus efficaces.

À Saint-Charles-de-Bellechasse, une des lignes de production employait 10 employés il y a quelques années. Depuis son automatisation, seulement quatre personnes sont nécessaires pour la faire fonctionner.

Le gain de ces six employés-là nous a permis de les réaffecter ailleurs dans l'usine pour maintenir nos capacités de production , indique M. Dionne.

Dans sa quête d’employés, duBreton se tourne également vers l’étranger. L’entreprise compte déjà une quinzaine de travailleurs étrangers dans son usine de Saint-Charles-de-Bellechasse. À terme, 30 % des effectifs de la compagnie devraient être des employés issus de l'immigration.

La directrice des ressources humaines, Sophie Jacques, ne s’en cache pas : duBreton doit absolument aller chercher des travailleurs étrangers pour maintenir le cap.

Pour ce faire, cependant, Mme Jacques estime que Québec et Ottawa devraient réduire les délais qui empêchent l’arrivée de ces travailleurs.