Les restaurateurs profiteront-ils enfin de la période des Fêtes?

C'est le cas des copropriétaires de la Pizzeria N° 900, Claudia Pelletier et Stéphane Bélisle, qui constatent que les réservations pour les fêtes de Noël sont plus rares.

Ils craignent que plusieurs groupes de collègues décident une fois de plus de se passer d'une fête au restaurant, non seulement en raison de la COVID-19 mais aussi en réaction à la hausse des prix.

C'est plutôt tranquille, affirme Claudia. Les gens se dirigent vers d'autres styles de partys de Noël cette année, à la maison beaucoup, aux traiteurs, aux chefs à domicile. C'est vers ça qu'on se dirige cette année.

Pour cette restauratrice qui attend maintenant un deuxième enfant, il s'agit d'un moment difficile. Oui, les économies y ont passé les deux dernières années. Nous avons beaucoup de prêts du gouvernement à rembourser, beaucoup de subventions à rembourser , admet-elle.

Toutefois, le couple ne baisse pas les bras pour autant. Au contraire, leur resto est ouvert sept jours sur sept grâce à un personnel dévoué, notamment leur serveuse Amélie Thibault, qui accepte même de travailler 40 heures et plus par semaine.

Pour ce travail-là, c'est exigeant. Je suis souvent épuisée. Il faut que je me repose, mais j'aime ça, travailler. Ça fait que pour moi, ça me convient, c'est mon rythme de vie et ça va. Mais disons que ce n'est pas pour tout le monde et je comprends très bien , reconnaît Amélie.

Toute la famille de la Pizzeria N° 900 met la main à la pâte pour avoir une période des Fêtes réussie. Photo : Radio-Canada

Même le petit garçon du couple sait parfois se rendre utile en épluchant du basilic, confie Stéphane.

Faciliter les déplacements au centre-ville

Du côté de la rue Wellington, la propriétaire du restaurant Auguste, Anik Beaudoin, se dit confiante malgré la récente perte de 400 places de stationnement. Selon elle, les réservations vont bien en dépit de la fermeture du stationnement Webster.