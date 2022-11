Marc Denis immortalisé au centre Georges-Vézina

Pour un gars très structuré et organisé dans sa vie de tous les jours, je me suis laissé emporter par cette tempête d’émotion, admet Marc Denis. Je suis tellement content de partager ça avec le monde que j’aime.

Le numéro de Marc Denis est hissé au plafond du centre Geors-Vézina. Photo : Radio-Canada / Philippe L'Heureux

Marc Denis, qui est aussi membre du Temple de la renommée de la LHJMQ depuis 2018, a gardé les buts pendant quatre saisons à Chicoutimi, de 1994 à 1997 conduisant son équipe au tournoi de la coupe Memorial à sa dernière campagne.

Les secondes investies dans cette région, cette communauté, cette ville, tout ça m'a été rendu au centuple. Aujourd’hui c’est un autre exemple.

Accompagné de sa famille, Marc Denis a remercié l’organisation et les partisans pour cet honneur. Il a reçu de nombreux applaudissements de l’assistance et des joueurs actuels des Sags.

Marc Denis a participé à deux Coupes Memorial et gagné deux médailles d’or avec Équipe Canada junior, en 1996 et 1997. Photo : Radio-Canada / Philippe L'Heureux

Il a participé à deux Coupes Memorial et gagné deux médailles d’or avec Équipe Canada junior, en 1996 et 1997.

En 1994, quand j’étais au bout du banc et qu’on retirait le chandail de Félix Potvin, jamais je n'aurais pensé que ça m’arriverait un jour. […] C’est l’honneur ultime que tu ne vises jamais, on veut jouer des championnats, je voulais jouer dans la Ligue nationale de hockey, mais jamais on ne pense à un honneur ultime comme celui-là.

Marc Denis a fait un discours lors d'une cérémonie d'avant-match. Photo : Radio-Canada / Philippe L'Heureux

Un autre chandail des Sags doit être retiré. Celui de Steve Gosselin qui se retrouvera également dans les hauteurs du Centre Georges-Vézina l'hiver prochain.

Selon des informations de Philippe L'Heureux.