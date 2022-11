Homme noir menotté par erreur : « Je n’arrive pas à dormir, je suis traumatisé »

Pour la première fois, le conducteur du nom de Brice Dossa, soupçonné d'avoir volé un véhicule, a livré publiquement sa version des événements, qui se sont produits alors qu’il allait acheter des frites dans un restaurant rapide des environs du Marché central jeudi, se souvient-il.

Je voulais entrer dans mon auto [...] et quelqu’un est venu me tirer par derrière, me tirer par les bras, par la droite brusquement. J’ai paniqué, je me posais la question, – j’étais comme perdu là –, "qu’est-ce qui se passe ici?"

« On a commencé par me menotter, "c’est la police, votre véhicule a été reporté volé". » — Une citation de L'individu arrêté par erreur

Une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux montre l’arrestation dans un stationnement par deux policiers habillés en civil.

Un homme noir a été interpellé et menotté par des enquêteurs en civil du SPVM lors d'une opération contre les vols de voiture de type Honda CRV. Photo : Coutoisie: capture d'écran

L’individu explique avoir demandé à quelqu’un à côté de prendre une vidéo comme une preuve parce que je sais qu’ils peuvent nier les faits. Il n’a pas précisé s’il a lui-même orchestré sa diffusion sur Internet, mais assure en subir les conséquences.

Je suis quelqu’un de privé, mais je suis dans les médias partout, les gens m’appellent du Japon, de l’Angleterre, de l’Allemagne, du Niger, de la Côte d’Ivoire , cite-t-il.

Demande de dédommagement

L’homme reproche aux policiers de ne pas s’être identifiés comme tels avant de l’avoir intercepté, et de ne pas avoir vérifié l’immatriculation du véhicule avant de l’arrêter.

Les menottes me faisaient mal, [puis] ils ont identifié le véhicule, et ils ont demandé mon nom. Ils ont dit : "le véhicule est à vous", mais ils n’ont même pas demandé une pièce d’identité pour confirmer si je leur donnais mon vrai nom ou pas!

Pour ajouter l'insulte à l'injure, poursuit-il, les policiers avaient égaré les clés des menottes. Ils ont dû faire appel à leurs collègues qui sont venus le libérer après une quinzaine de minutes, mais l’incident a traumatisé le malheureux conducteur.

« J’ai dit : "Si j’étais Québécois comme vous, vous n’iriez pas me traiter ainsi, vous le feriez d’une autre manière. C’est parce que je ne suis pas Québécois comme vous". » — Une citation de Le conducteur arrêté et menotté par erreur

Selon lui, les justifications avancées pour son arrestation sont fallacieuses, le Service de police de la Ville de Montréal ( SPVM) ayant indiqué par la suite que le véhicule, inoccupé, présentait des marques typiques et évidentes de tentative de vol au niveau d’une serrure.

Il y a zéro marque sur ma voiture, ce sont des arguments bidon parce qu’ils n’ont rien à dire , s'emporte-t-il, en indiquant avoir ensuite appelé le 911 pour reporter la bavure policière .

Ils m’ont référé vers la déontologie policière, elle m’a envoyé au quartier de police, j’ai été là-bas, j’ai un numéro de dossier , explique celui qui envisage désormais de porter plainte.

« C’est un acte qui doit être découragé et dédommagé aussi. » — Une citation de Le conducteur arrêté et menotté par erreur

Marcel Savard, ancien directeur général adjoint à la Sûreté du Québec (SQ), rappelle qu'il est important de replacer un tel incident dans le contexte des enjeux socioculturels actuels.

Ces petits dossiers comme ça vont être associés à du profilage parce qu’on en a entendu parler récemment dans des jugements , souligne-t-il en entrevue à RDI.

En 2020, le SPVM avait reconnu publiquement le caractère systémique du racisme et de la discrimination et s'engageait à agir pour les combattre.

Le SPVM ouvre une enquête interne

Après avoir d'abord indiqué sur Twitter, vendredi, que l'enquête est terminée , le SPVM a fait volte-face en 24 heures en déclarant finalement ouvrir une enquête administrative avec les instances officielles pour faire la lumière sur l’événement de jeudi dernier .

Samedi, l'affaire a rebondi au cabinet du ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, et à celui du ministre responsable de la Lutte contre le racisme, Christopher Skeete.

Nous sommes très sensibles aux commentaires qui circulent , a indiqué dans un courriel Roxane Bourque, porte-parole du ministre Bonnardel.

Nous allons faire les vérifications qui s’imposent auprès du SPVM afin qu’il fasse la lumière sur le contexte qui entoure les événements qui ont été filmés , a-t-elle ajouté.

Alain Vaillancourt, responsable de la sécurité publique à Montréal, a lui aussi demandé une clarification de la part du SPVM.

« Une situation comme celle vécue par ce citoyen affecte le sentiment de confiance entre la police et nos communautés montréalaises [...] Comme premier corps de police québécois à s'être doté d'une politique d'interpellation, on doit faire mieux. » — Une citation de Alain Vaillancourt, responsable de la sécurité publique à Montréal

Ces prises de position ont soulevé l'ire de la Fraternité des policiers et policières de Montréal.

Dans une société de droit, a déclaré l'organisation, les élus devraient s’abstenir de partager leurs impressions sur le caractère d’une opération policière avant que tous les faits ne leur soient connus. Ils éviteraient notamment ainsi d’alimenter le désengagement policier.

Aux yeux de la cheffe libérale Dominique Anglade, qui a fait de l'inclusion sa priorité de campagne électorale, la situation soulève d'énormes questions . Changer les choses pour vrai, voilà ce qui devrait être fait , a-t-elle commenté sur Twitter.

Avec les informations de Sarah Leavitt de CBC