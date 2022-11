Des étudiants relèvent un défi de programmation en intelligence artificielle

L'entreprise Conformit, spécialisée dans les logiciels de santé et de sécurité au travail, est derrière cette activité. On a voulu lancer un défi aux étudiants, que ce soit à l'UQAC ou à tous les cégeps de la région, pour leur faire découvrir un domaine dans l'informatique qu'ils ne connaissent pas forcément explique Kevin Chapron qui travaille dans le secteur de l'innovation de l'entreprise.

Les 34 participants, divisés en 12 équipes, ont 24 heures pour relever ce défi de programmation. Des bourses totalisant 2500 $ sont en jeu. Mais les étudiants en informatique participent principalement pour enrichir leurs connaissances.

L’événement débute samedi matin pour se terminer dimanche. Photo : Radio-Canada / Andréanne Larouche

On a une super équipe, se réjouit l’étudiant Becaye Baldé. Je me suis dit : ce serait bien qu'on prenne un challenge pour voir jusqu'où on peut aller .

Je voulais avoir une nouvelle expérience et je veux essayer de comprendre un peu plus les domaines dans lesquels je veux m'orienter, dont l'intelligence artificielle, la programmation, le travail d'équipe également , a rapporté Béatrice Garcia Cegerra.

Emploi d’avenir

C'est un marché qui est en train d'évoluer de façon monumentale. Je pense que la quantité d'emplois en IA dans les dernières années a décuplé , mentionne Kevin Chapron.

L'entreprise Conformit est d'ailleurs constamment en recrutement, même à l'international.

On en manque énormément. On en cherche depuis plus d'un an maintenant. On n'a pas réussi à trouver de la main-d'œuvre pour combler le besoin qu'on a actuellement , précise-t-il.

Cette compétition amicale à l'UQAC vise donc aussi à faire naître une étincelle chez les étudiants.

Habituellement, ils font du développement web ou d'application, des jeux vidéo. […] Et peut-être que par le biais de ce genre d'événement, ils vont découvrir l' IA et voir que c'est un domaine qui peut les intéresser et qu'ils pourraient poursuivre là-dedans , affirme M. Chapron.

Selon un reportage d'Andréanne Larouche.