Conditions routières difficiles en Saskatchewan

Circulation difficile sur certains tronçons routiers

La chaussée est mouillée ou glacée par endroit, ce qui rend les routes glissantes.

La circulation est déconseillée sur l’autoroute 11, de Dundurn vers Saskatoon, en raison de glace et de neige sur la route, ainsi que de visibilité réduite, selon le Saskatchewan Highway Hotline.

La section de l’autoroute 11 entre Dundurn et Saskatoon est également déconseillée aux automobilistes.

Il y a des avis de tempêtes hivernales dans les régions de Saskatoon et de Prince Albert.

Le service provincial enregistre également des conditions routières hivernales dans le sud de la Saskatchewan.

Tempêtes hivernales

Il y a un avertissement de tempête hivernale en cours à Saskatoon, avec une accumulation prévue de 5 à 10 cm de neige. Environnement Canada prévoit des vents du nord-ouest de 50 km/h avec rafales à 70 km/h. De la neige et de la poudrerie sont attendues en soirée.

Il y a également avertissement de tempête hivernale à Prince Albert, avec une accumulation prévue de 10 à 15 cm de neige. Avec le refroidissement éolien, il fait près de -12 °C

À Regina, on observe des averses, selon Environnement Canada, avec un risque de pluie verglaçante en mi-journée. La nuit, on attend de la neige mêlée de pluie, avec Poudrerie par moments et une accumulation prévue de 5 cm.

Selon Environnement Canada, la température variait significativement dans la province, alors qu’en début d’après-midi, on enregistrait 10,9°C, à Coronach, alors qu’il faisait -6,8°C à Uranium City, dans l’extrême nord de la Saskatchewan.