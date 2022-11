Près de 80 personnes se sont présentées afin d’assister à des ateliers axés sur la santé mentale, notamment.

Il y avait 110 inscriptions pour les événements matinaux, et 152 inscriptions pour le banquet en soirée, mais l'organisation a eu vent de 40 annulations en raison des conditions météo, au moins.

Au menu samedi après-midi, un atelier art-thérapie avec David Baudemont, ainsi qu’un atelier musique thérapie avec Frédérique Baudemont et Sandra St-Laurent.

En début d’après-midi, la conférencière Francine Proulx Kenzle présentait un atelier pour offrir des astuces et des outils de base afin de mieux prendre soin de son bien-être.

L'artiste fransaskoise Isabelle Mercier est une figure de plus en plus connue de la communauté francophone en Saskatchewan. (archives)

« Pour moi, le Rendez-vous fransaskois, c’est l’occasion de monter sur scène, c’est sûr et certain, mais c’est aussi de jouer devant un public qui est peut-être nouveau, de me faire découvrir par des gens, mais aussi d’avoir du gros fun avec mes amis sur scène, puis de surtout s’amuser, et de faire le tout en français! »