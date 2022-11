Un incendie force la délocalisation d’une famille sur la rue Johnson

Les occupants de la résidence étaient absents lorsque le brasier a pris naissance. Les flammes n'ont donc fait aucun blessé, au grand bonheur des pompiers déployés sur place.

À l'arrivée des premières unités, on a remarqué de la fumée s'échappant du 72 rue Johnson. Après nos recherches initiales, on s'est rendu compte que c'était un feu qui débutait au sous-sol. Il est trop tôt pour discuter de la cause, mais on a des enquêteurs sur place , a raconté le chef aux opérations du Service de protection contre les incendies de Sherbrooke, Jean-Marc Pizzo.

« Il y a une famille de cinq personnes qui doit être relocalisée. » — Une citation de Jean-Marc Pizzo, chef aux opérations, Service de protection contre les incendies de Sherbrooke

Entre 15 et 20 pompiers ont été déployés sur les lieux de l'incendie. Photo : Radio-Canada / Tamara Garneau

La résidence ayant subi d'importants dommages, elle est inhabitable pour l'instant, confirme le chef aux opérations.

Il y a de la fumée qui est allée sur les trois étages, de la fumée très dense. Le feu a fait quand même des dommages considérables dans la salle électrique et au sous-sol.

L'intervention des pompiers s'est déroulée sans accroc et a duré approximativement 1 h 30. Une deuxième alarme a été nécessaire.