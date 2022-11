Waterloo : la ville ontarienne où les femmes dominent la politique

Aux prochains quatre ans! , lance la conseillère municipale Diane Freeman en trinquant avec ses collègues.

Ce jour-là, les six femmes élues au conseil municipal de la ville, dont la mairesse élue, Dorothy McCabe, se sont donné rendez-vous dans un restaurant de la ville pour faire connaissance en cassant la croûte. Les deux seuls hommes du conseil n’ont pas été invités.

Ce dîner ne sert pas à parler d’affaires municipales, mais bien à apprendre à nous connaître et je pense que les hommes ont déjà leurs propres réseaux. C’est notre version du réseautage , explique la conseillère municipale Diane Freeman.

À l’école de la politique

La mère de famille représente le quartier électoral 4 depuis 2006. Cette année-là, le conseil municipal a fait élire 50 % de femmes alors que durant les quatre années précédentes, aucune femme n’y siégeait.

Une grande partie du crédit revient à Jane Mitchell , lance Dorothy McCabe.

La dame âgée, aujourd’hui retraitée, a siégé au conseil régional de Waterloo pendant 18 ans.

En 2004, pour pallier à l’absence de candidates, elle a créé la Women’s Municipal Campaign School, un atelier de formation pour aider les femmes à se lancer en politique.

Le but était d’avoir plus de diversité et d’attirer plus de femmes parce qu’il n’y en avait pas ou très peu. On voulait atteindre la parité , raconte-t-elle.

Six des huit membres du conseil municipal de Waterloo sont des femmes. Photo : Radio-Canada

Depuis, tous les quatre ans, les femmes qui désirent lancer leur campagne ont maintenant accès à des formations gratuites.

On leur apprend tout : comment faire des pancartes, du porte-à -porte, aller chercher le vote [...] comment s’habiller et se coiffer, comment répondre aux questions lors d’un débat , explique Jane Mitchell.

Des politiciennes d'expérience y abordent également la question de la conciliation travail-famille.

Résultat : la participation des femmes dans la région a explosé.

Aujourd’hui, six des huit membres du conseil municipal de Waterloo sont des femmes. Le conseil régional de Waterloo, qui regroupe les villes de Waterloo, Cambridge et Kitchener ainsi que quatre cantons, est également présidé par une femme et cinq des sept communautés qu'il représente ont élu des mairesses. Sans oublier les députées provinciales et fédérales de la région, Catherine Fife et Bardish Chagger.

Toutes ont participé à la Women’s Municipal Campaign School de Jane Mitchell.

« Ça a fait une grande différence. » — Une citation de Jane Mitchell, fondatrice de la Women’s Municipal Campaign School

Les femmes n’ont pas accès [aux mêmes réseaux] que les hommes. Elles ne jouent pas au golf avec les hommes. Elles travaillent souvent très fort dans leur emploi en plus de s’occuper de leur famille. Souvent, elles ne pensent même pas [à se présenter en politique] , dit-elle.

Faire de la politique autrement

Le conseiller municipal sortant, Jeff Henry, a siégé au conseil municipal de Waterloo pendant 12 ans.

Il dit que l’arrivée de plusieurs conseillères, au début des années 2000, a changé la culture de travail au conseil municipal.

Il y avait moins d'engueulades et nous souhaitions accomplir le travail rapidement pour rentrer à la maison. La mairesse et les conseillers, à l’époque, voulaient s’assurer qu’il y ait des services de garde dans la communauté. Nous avons accordé beaucoup d’importance, dans la dernière décennie, aux parcs et lieux familiaux, ce que je trouve important en tant que jeune parent , raconte-t-il.

Les femmes et les filles ne circulent pas dans la ville de la même manière que les hommes. [...] Les mères avec leurs enfants veulent des toilettes publiques par exemple. C’est le genre de choses auxquelles les femmes pensent différemment , confirme Dorothy McCabe.

Des défis qui persistent

Depuis qu’elle a perdu ses élections en 2018, Jane Mitchell s’est retirée de la vie politique.

J’ai perdu la bataille, mais on a gagné la guerre , dit-elle, en référence au grand nombre de femmes élues le mois dernier.

Elle concède toutefois que les femmes sont toujours victimes de doubles standards.

Aujourd’hui mes cheveux sont gris, mais quand j’étais en politique, ils étaient blonds parce qu’on ne peut pas avoir l’air vieille en politique , déplore-t-elle.

Au restaurant, certaines des six conseillères affirment quant à elles avoir réfléchi à deux fois avant de faire le saut en politique en raison du harcèlement dont sont victimes les élus.

Jen Vasic, qui représente le quartier électoral 5, dit avoir été victime d’intimidation en personne et sur les réseaux sociaux.

Les seules fois où des gens m’ont claqué la porte au visage, raccroché au nez ou parlé de manière agressive, c’était des hommes d’un certain groupe d’âge. Chaque fois que je faisais du porte-à-porte et que je me retrouvais devant un homme qui correspondait à ce groupe, je devenais tellement tendue , raconte la jeune femme.

Elle admet même avoir été victime de crises de panique durant la campagne électorale.