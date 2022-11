Passage attendu à l’heure normale dans la nuit de samedi à dimanche

À 2 h du matin, dans la nuit de samedi à dimanche, il faudra reculer l’horloge d’une heure pour afficher 1 h, car le Canada, sauf la Saskatchewan et le Yukon, passera à l’heure normale dès le 6 novembre, alors que de nombreux scientifiques se mobilisent en faveur de ce modèle tout au long de l’année.

Au Canada, le changement d’heure a été uniformisé en 1963. Seuls la Saskatchewan et le Yukon ne feront pas ce changement préférant garder la même heure tout au long de l’année.

Ce qui est un peu une bonne nouvelle, on va revenir à l’heure normale, c’est-à-dire plus près de l'heure solaire, en même temps on va gagner une heure , affirme le professeur émérite à l’école de psychologie de l’Université d’Ottawa, Joseph De Koninck.

La très bonne nouvelle aussi c'est qu’il va faire clair une heure plus tôt le matin , ajoute-t-il.

Selon M. De Koninck, à Winnipeg, le soleil se lève vers 8 h 20, ce qui veut dire qu’à partir de dimanche, il va se lever à 7 h 20, ce qui est beaucoup mieux, sinon on va à l'école ou au travail à la noirceur .

Sur tous les plans c'est nettement préférable d'avoir la lumière tôt le matin , martèle-t-il.

Le seul défaut de ce changement c’est qu'il va faire noir une heure plus tôt l après midi , reconnaît-il.

Par ailleurs, la noirceur arrive plus tôt et ça peut avoir un impact plus dépressif .

Maintenir l’heure normale pour la santé

Les scientifiques restent divisés sur le maintien ou non de l’heure normale à longueur d’année au détriment de l’heure avancée.

Au printemps on passe à l’heure avancée, ça fait qu’on déplace la lumière vers le soir, il va faire clair plus tard le soir mais aussi il va faire noir assez tard le matin au mois de mars quand on va changer l’heure , souligne M. De Koninck.

Pour M. De Koninck, le problème si on passe à l'heure avancée à l'année longue, à Winnipeg, il fera clair à partir de 9 h, pour la santé ce n'est pas bon .

« L’heure avancée c’est une mauvaise représentation, ce n’est pas de la lumière qu’on sauve, on la déplace vers le soir, c’est vraiment un mensonge […] au grand malheur de notre horloge interne. » — Une citation de Joseph De Koninck, professeur émérite à l'école de psychologie de l'Université d'Ottawa

Selon l’expert, des scientifiques recommandent qu’on cesse le changement d'heure et qu’on maintienne l’heure normale, c’est-à-dire l’heure solaire pour le bienfait des organismes humains et animaux.

Comme il fait clair tard, au mois de juin, on a tendance à se coucher tard, ça veut dire qu'on dort moins.

Or, dit-il, le sommeil c’est le dénominateur commun de la santé mentale et physique, si on va bien et qu'on n'a pas assez de sommeil ça ne marche pas, il faut maximiser tout ce qu'on peut faire pour en profiter au maximum .

Même s’il y a un fort désir chez les scientifiques de maintenir l’heure normale tout au long de l’année, Joseph De Koninck se dit un peu pessimiste sur la question.

Le mouvement des scientifiques est fort notamment aux États-Unis, mais ils sont divisés aussi.

Avec les informations d'Alexia Bille