44e Gala de l’ADISQ : le sacre d’Hubert Lenoir?

Le musicien s’est déjà illustré dans les catégories des arrangements, du choix de la critique, de la collaboration internationale de l’année (avec Bonnie Banane) et de l’album alternatif de l’année pour Pictura de ipse : musique directe lors des deux premiers galas de l’ADISQ, mercredi.

Lisa LeBlanc – seconde au chapitre des nominations cette année – est pour sa part repartie avec le Prix de l’album pop de l’année pour Chiac Disco, un disque dont la réalisation de Benoit Morier a aussi été récompensée.

Lisa LeBlanc sur le plateau de l'émission «Bonsoir bonsoir!». Photo : La production est encore jeune inc. / Karine Dufour

La course n’est toutefois pas terminée : 10 trophées seront remis dimanche à partir de 19 h 30 à l’occasion de la cérémonie reine, dont celui de l’album de l’année (succès populaire), des interprètes féminin et masculin, et de la chanson de l’année.

Hubert Lenoir et Lisa LeBlanc sont encore en lice dans trois catégories, aux côtés, entre autres, des Cowboys fringants et de Roxane Bruneau (quatre nominations), de Cœur de pirate, Klô Pelgag et Jay Scøtt (trois nominations), du duo 2Frères et de Jean-Michel Blais (deux nominations).

Plusieurs de ces artistes offriront d’ailleurs une prestation inédite au cours de la soirée. Le public pourra aussi voir sur scène Émile Bilodeau, Corneille et Naya Ali, ainsi que Bruno Pelletier et Mario Pelchat, qui chanteront pour la première fois ensemble pour célébrer leurs 40 ans de carrière.

Le chanteur Corneille est en lice dans la catégorie de l'interprète masculin de l'année. Photo : Radio-Canada / Christian Côté

Louis-José Houde, incontournable de l’ADISQ

Louis-José Houde sera à la barre du Gala de l’ADISQ pour une 17e fois, fait rare pour un rôle réputé difficile.

L’humoriste de 45 ans monte sur scène alors que Spotify et Amazon Music sont les commanditaires du Gala de l’ADISQ pour la première fois de son histoire, une décision qui a fait sourciller plusieurs artistes. La fin de la diffusion du Gala Québec Cinéma à Radio-Canada a aussi fait couler beaucoup d’encre ces dernières semaines.

Il y a toujours un peu de trafic avant un gala. Certaines années plus que d’autres , a soutenu Louis-José Houde au journaliste Louis-Philippe Ouimet de Radio-Canada.

« Je ne déteste pas quand ça se met à parler fort une semaine, dix jours avant l’événement. Je trouve que ça met un peu de vie là-dedans, que ça donne une portée au Gala qui est intéressante. » — Une citation de Louis-José Houde

Il est un incontournable de l'automne. Louis-José Houde, qui animera son 17e Gala de l'ADISQ le 6 novembre prochain, semble au sommet de son art à la tête de cet exercice que d'autres ont trouvé tant difficile. Un succès qui ne vient pas en claquant des doigts. Il y consacre chaque année beaucoup de temps et d'efforts. Louis Philippe Ouimet a passé 5 minutes en sa compagnie.

Mercredi, Pierre Lapointe, animateur du Premier Gala de l’ADISQ, a d’ailleurs profité de sa tribune pour lancer un message aux Québécois et aux Québécoises. Venez nous voir en salle! , a-t-il lancé.

Le chanteur, qui s’inquiète pour l’avenir de la culture francophone, a souligné qu’il était possible de voir nombre d’artistes locaux en spectacle pour le prix d’un seul concert de Justin Bieber.

Le 44e Gala de l’ADISQ sera présenté sur les ondes d’ICI TÉLÉ à compter de 19 h 30 dimanche soir. Mercredi, 46 prix Félix ont été remis à l’occasion du Premier Gala de l'ADISQ et du Gala de l’industrie de l’ADISQ.