Zaï Zaï Zaï Zaï au cinéma, le pari audacieux de François Desagnat

Née dans l’imaginaire du bédéiste français Fabcaro, l’histoire raconte les mésaventures d’un homme pris dans une cavale complètement absurde. Incapable de présenter sa carte fidélité au supermarché, le personnage de Fabrice doit prendre la fuite après une panoplie d’imbroglios avec les autorités.

Avec un humour rempli de malaises et de non-sens, l’auteur porte un regard acéré sur la société française contemporaine. Le roman graphique a connu un succès retentissant à sa sortie en 2015, acclamé par la critique et le public.

L’audace de François Desagnat

Pour le réalisateur français François Desagnat, l’adaptation cinématographique de Zaï Zaï Zaï Zaï était un doux rêve. Après avoir mis cette idée au rancart pendant un certain temps, un ami producteur l’a finalement convaincu de se lancer.

En entrevue au micro du 15-18, Desagnat explique que la simplicité de l'œuvre originale a fortement influencé sa réalisation.

« C’est sa simplicité, l’épure du graphisme qui a d’une certaine manière influencé ma mise en scène. Il y avait tout un univers à créer, parce que justement ce sont juste des situations, parfois juste avec cette case qui se répète, avec seulement les dialogues qui changent. Cette grande simplicité amène beaucoup d’humour, mais aussi parfois de malaise. »

Début du widget YouTube. Passer le widget? Fin du widget YouTube. Retour au début du widget?

Cette satire posait plusieurs défis au réalisateur, notamment parce que l’album ne compte même pas 100 pages. Desagnat et son scénariste Jean-Luc Gaget ont donc dû bonifier l’histoire en n’oubliant jamais de respecter le ton caustique de l’auteur.

Le cinéaste français tient à le préciser : même si Fabcaro a tenu à rester à l'extérieur du projet, il a été consulté pour tout ajout à l'histoire d’origine. Notamment, le personnage principal est un bédéiste dans la version originale, alors qu'il est un acteur comique dans le film.

Une liberté que s’est donnée Desagnat pour ajouter des éléments au scénario et partager quelques observations personnelles sur l’industrie du cinéma.

Une comédie jouée avec le plus grand sérieux

Tout au long du film, les gags tous plus absurdes les uns que les autres s'enchaînent, avec une critique sociétaire en filigrane. On se moque des codes, on joue sur le non-sens, empruntant des airs du 7e art des cinéastes Roy Andersson et Jacques Tati.

Pour le réalisateur, ce tour de force a été rendu possible grâce au travail remarquable de ses acteurs.

« L’humour arrive tellement d’une manière absurde et décalée que les comédiens interprètent les choses d’une manière très sincère, au premier degré », explique François Desagnat.

« Curieusement la comédie arrive dans un second plan, on a jamais joué la comédie nous, on a joué un thriller policier. La comédie arrive par le décalage, mais elle n’est pas dans l’interprétation. »

De son propre aveu, le succès de ce film repose sur la performance de l’acteur principal, Jean-Paul Rouve, un habitué de l’humour décalé qui n’est pas sans rappeler celui des Monty Python.

« Quand Zaï Zaï Zaï Zaï s’est présenté, j’ai tout de suite eu envie de lui proposer parce que j’étais sûr que son univers collait avec celui de Fabcaro », lance le cinéaste.

« Avec Les Robins des Bois [troupe d’humour française, NDLR], il y avait cet amour de l’absurde, à l’image de l’humour anglais des Monty Python. Il fait quelque chose d’extraordinaire dans le film, il est très sincère, très touchant, il donne souvent le rôle comique aux autres. »

Le travail de Gouve est appuyé par une brigade de comédiens expérimentés comprenant notamment Ramzy Bedia,  (Nouvelle fenêtre) Yolande Moreau, Julie Depardieu et Julie Gayet.

Le film Zaï Zaï Zaï Zaï, sorti sur les écrans français début 2022, a pris l’affiche vendredi dans plusieurs salles de cinéma du Québec.