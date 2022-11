Les pêcheurs pélagiques de la Gaspésie expriment leur désarroi à Ottawa

À l’invitation du Bloc québécois, ils ont eu l’opportunité de défendre leur cause devant le Comité permanent des pêches et des océans au parlement.

Ils ont pu dépeindre la réalité de ces pêcheurs pélagiques qui prélèvent des poissons utilisés comme appâts pour les homardiers et crabiers. Plusieurs d'entre eux sont sans revenus depuis ce moratoire sur la pêche au hareng et au maquereau annoncé le printemps dernier, deux jours avant l’ouverture de la pêche commerciale au hareng.

Le président du Regroupement des pêcheurs pélagiques professionnels du sud de la Gaspésie, Ghislain Collin, et le porte-parole et secrétaire de l'organisme, Lauréat Lelièvre, s’étaient préparés à des allocutions de cinq minutes chacun, mais ont finalement dû se résigner à se les partager.

Après avoir expliqué dans quelle situation les pêcheurs se retrouvent, les deux intervenants ont réclamé de nouveau des compensations financières pour les pertes encourues à la suite de ce moratoire. Nos pêcheurs le méritent , a plaidé Ghislain Collin.

M. Collin estime avoir eu une bonne écoute à la suite de sa demande. Il a ensuite été informé qu'un suivi doit être effectué dans les prochaines semaines.

Ghislain Collin, président du Regroupement des pêcheurs pélagiques professionnels de la Gaspésie (archives) Photo : Radio-Canada

« L'aboutissement de ça, ça peut être assez rapide. Ça pourrait nous faire un beau cadeau de Noël, disons. On va l'espérer! » — Une citation de Ghislain Collin, président du Regroupement des pêcheurs pélagiques professionnels du sud de la Gaspésie,

Selon lui, cette aide est plus qu’urgente. Ça fait plus de six mois sans revenu, soulève-t-il. Ils ont perdu une année, puis il y en a beaucoup là-dedans qui ont peut-être perdu leur nom et qui ont aussi perdu leur crédit. Il y en a qui ont de la misère à faire leurs paiements.

Les pêcheurs québécois se distinguent

Par ailleurs, Ghislain Collin se dit fier d’avoir pu expliquer comment les pêcheurs pélagiques québécois se distinguent par rapport à leurs collègues des autres provinces.

J’ai fait valoir que notre pêche est très sélective, durable, respectueuse de l'environnement et de la faune aquatique marine , mentionne-t-il.

M. Collin a aussi parlé de l’utilisation du journal de bord électronique, une innovation gaspésienne et exclusive aux pêcheurs québécois qui leur a permis de communiquer des données précises à Pêches et Océans Canada.

« Considérant que nous avons fait tout en notre pouvoir pour préserver la ressource, nous demandons aujourd'hui une compensation financière d'urgence pour les frais encourus et d'être partie prenante aux discussions et aux réunions concernant le maquereau. » — Une citation de Ghislain Collin lors de son intervention devant le Comité permanent des pêches et des océans

Rappelons que Pêches et Océans Canada a annoncé récemment que l’utilisation du journal de bord électronique conçu par les homardiers gaspésiens, le JOBEL, sera étendue à toutes les flottilles de pêche du Canada.

Le journal de bord JOBEL a été conçu par le pêcheur gaspésien Samuel Dubé-Roussy (archives). Photo : Radio-Canada

Le Regroupement des pêcheurs pélagiques demande également au ministère de lui faciliter l'accès à d'autres espèces abondantes et lucratives ou à des pêches exploratoires sur d'autres espèces émergentes dans le but de passer à travers la crise et sans demander de l'aide de fonds publics pour les prochaines années.

Ghislain Collin a réaffirmé la confiance du Regroupement envers le travail des scientifiques et son désir de voir le rétablissement de la ressource avec les pêches sélectives et durables pour le futur.

M. Collin précise par ailleurs que cette intervention concernait l'interdiction de la pêche au maquereau exclusivement alors qu’une nouvelle intervention viendra plus tard à l’occasion de la tenue d’un autre comité, portant cette fois sur l'interdiction de la pêche au hareng.