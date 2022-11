Selon leur étude, l'aménagement de ceintures vertes en périphérie des centres urbains pourrait contribuer à limiter ce phénomène nuisible à l'environnement. Ces ceintures sont des espaces protégés, par exemple des forêts ou des terres agricoles, qui entourent une ville et même une région où le développement immobilier est fortement limité, voire proscrit.

Selon Parnian Pourtaherian, principale autrice de ce rapport publié dans la revue Landscape and Urban Planning, ces espaces empêcheraient l'expansion souvent désordonnée des banlieues et de certaines activités économiques.

À l'aide de données à source libre, les chercheurs ont suivi l'évolution de l'étalement urbain de 60 villes européennes de 2006 à 2015, la moitié ayant une ceinture verte. Celles-ci étaient classées dans quatre catégories, soit les très grandes villes (2,5 millions d'habitants et plus), les grandes villes (plus d'un million d'habitants), les villes moyennes-grandes (de 500 000 à un million d'habitants) et les villes moyennes (de 96 000 à 500 000 habitants).

Selon cette étude, 90 % des villes munies d'une ceinture verte avaient connu une diminution de l'étalement urbain au cours de la période donnée. À l'inverse, seulement 36 % des autres villes avaient connu une diminution de la sorte.

« Nous avons constaté une grande variabilité dans l'efficacité de la ceinture verte dans les petites, moyennes et grandes villes, mais la différence dans les changements relatifs de l'étalement urbain était plus marquée dans les grandes villes. » — Une citation de Parnian Pourtaherian, principale autrice du rapport

Parnian Pourtaherian, qui est titulaire d'une maîtrise en sciences au département de géographie, d'urbanisme et de l'environnement à l'Université Concordia, soutient que cette méthode pourrait également être utilisée partout au Canada.

Ottawa et Toronto possèdent toutes deux une ceinture verte et Vancouver a une "zone verte" qui agit comme telle. En revanche, Montréal n'a toujours pas de véritable ceinture verte, mais elle en aurait urgemment besoin , affirme-t-elle.

Efficaces si bien réglementées

Pour Jochen Jaeger, professeur au département de géographie, d'urbanisme et de l'environnement de l'Université Concordia, les ceintures vertes sont presque toujours efficaces, à la condition d'être bien encadrées. Leur efficacité peut être minée si elles ne sont pas correctement protégées, souligne le chercheur, ou encore si elles sont trop petites ou trop étroites.

Certains promoteurs et politiciens abusent de l'argument de la crise du logement pour étendre de grandes zones de lotissement et pour permettre une croissance urbaine supplémentaire à faible densité, voire pour supprimer les lois de protection existantes. Ils appliquent aussi une "tactique du salami" pour rogner la ceinture verte en faisant valoir que chaque petit morceau perdu n'est qu'une perte "insignifiante" jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien , déplore le cosignataire de l'étude.

Ces ceintures vertes sont un obstacle de taille à l'étalement urbain, qui consiste en une progression des surfaces urbaines sur un territoire donné. Ce phénomène se caractérise par une densification faible et par une superficie étendue, souvent uniquement accessible par voie routière.

Cet étalement des banlieues peut sembler aller de pair avec l'accroissement de la population, mais son expansion éloigne les habitants des services offerts dans les grands centres en plus de menacer la faune et la flore en périphérie des villes.

« Il est crucial de limiter l'étalement urbain, car il entraîne la perte d'espaces verts et d'habitats fauniques ainsi que la réduction de la résilience des écosystèmes en raison de la fragmentation des habitats, du déclin des populations fauniques et de l'extinction d'espèces locales. » — Une citation de Jochen Jaeger, professeur au département de géographie, d'urbanisme et de l'environnement de l'Université Concordia

Ces effets ne seront qu'exacerbés par la crise climatique, ajoute le chercheur, ce qui entraînera des dépenses plus élevées pour les infrastructures de transport, la distribution de l'électricité, l'approvisionnement en eau et la collecte des eaux usées. L'étalement urbain est également associé à une consommation accrue de combustibles fossiles pour le transport ainsi qu'à la perte de terres agricoles fertiles.