La faune a besoin de passages sécurisés dans le Crowsnest Pass en Alberta, dit une étude

Les animaux du corridor faunique Jim Prentice doivent régulièrement traverser l’autoroute 3 pour se nourrir, s’abreuver et s’accoupler, dévoile l'organisme CNC dans son premier rapport du projet d’observation du mouvement des animaux instauré dans la région en 2020.

On a autant d'animaux au nord qu’au sud de l'autoroute, donc ça montre que les animaux bougent entre les deux [zones], ils ont besoin de bouger à travers l'autoroute , explique la biologiste Émilie Brien, gestionnaire d'aire naturelle pour Conservation de la nature Canada.

Plus de 145 000 cerfs et wapitis, 612 ours noirs et grizzlis, 568 cougars et 72 loups ont été observés par les caméras de l'étude. Photo : Conservation de la nature Canada

Le projet d’observation de CNC comprend 37 caméras installées un peu partout le long de l’autoroute, une route importante liant l’Alberta et la Colombie-Britannique dans le sud des deux provinces. Cette route majeure traverse d’est en ouest le corridor faunique inauguré en 2018 par CNC.

C'est un endroit assez exceptionnel pour la faune », spécifie la biologiste. « Dans cette zone-là, on a le plus grand nombre de mammifères en Amérique du Nord. [...] On sait qu'il y a beaucoup de collisions entre les animaux et les véhicules, donc on voulait mieux comprendre comment les animaux bougent autour de ce corridor-là pour essayer de voir comment on peut atténuer ces problèmes-là.

Peu de structures en place

La vingtaine de bénévoles qui participent au projet ont regardé plus de 425 000 images sur lesquelles ils ont identifié près de 155 000 animaux au cours de la première année d’étude dont les conclusions préliminaires viennent d’être publiées.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Les wapitis, les cerfs de Virginie, les cerfs mulets et les orignaux sont très présents le long du corridor faunique. Photo : Institut Miistakis et Conservation de la nature Canada

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Le cougar est l'un des carnivores les plus présents le long du corridor faunique. Photo : Institut Miistakis et Conservation de la nature Canada

Les caméras ont surtout détecté des cerfs et des wapitis, mais aussi des ours, des cougars et des loups.

On espère qu'avec les données qu'on ramasse, on va mieux comprendre exactement où et quelles espèces ont besoin de traverser l'autoroute », explique Emilie Brien. « On veut donner à Alberta Transportation des recommandations sur quels moyens d'atténuation ils peuvent utiliser et quels endroits seraient les plus appropriés pour ces moyens-là.

Il existe cinq structures où les animaux peuvent traverser de façon sécuritaire dans le corridor Jim Prentice : un pont, un passage sous la voie ferrée et trois caniveaux.

On a certaines de nos caméras qui sont installées à des structures qui existent déjà pour traverser l'autoroute », ajoute la biologiste Emilie Brien. « Ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a juste deux structures qui sont vraiment utilisées par certaines espèces. Et encore là, ce ne sont pas toutes les espèces. Donc, ce sont les deux seuls moyens vraiment les plus sécuritaires [où] ils peuvent traverser et ils ne sont pas beaucoup utilisés.

Ce passage sous ce pont est l'une des cinq structures existantes par où peuvent circuler les animaux de part et d'autre de l'autoroute de façon sécuritaire. Celles-ci sont peu utilisées selon l'étude. Photo : Radio-Canada / Evelyne Asselin

Un danger pour les animaux et les automobilistes

Il y a eu en moyenne 158 accidents de la route par an impliquant un animal sur l’autoroute 3 à Crowsnest Pass entre 2017 et 2021, selon des données du ministère des Transports et des Corridors économiques de l’Alberta.

Pour Kelly McLean, cette statistique est une triste réalité. La résidente de Coleman dans le Crowsnest Pass a frappé cinq animaux au cours des dernières années, tuant deux cerfs et un ours. Son dernier accident est survenu il y a à peine trois mois.

Après avoir frappé le cerf, je me demandais d’où il était sorti , raconte la conductrice de 56 ans qui vit dans la région depuis plus de 21 ans. Il a juste volé depuis le nord et frappé l’auto sur le côté. Il n’y a rien que j’aurais pu faire. Où sont les barrières?

Selon la résidente et nos observations, il n’existe aucune barrière pour empêcher les animaux de traverser l’autoroute dans le Crowsnest Pass sauf une centaine de mètres de clôture qui ont été installés proche du lac Crowsnest, près de la frontière avec la Colombie-Britannique.

Le ministère des Transports de l'Alberta a installé quelques clôtures le long du lac Crowsnest pour éviter que les animaux traversent l'autoroute. Selon Kelly McLean, il en faudrait beaucoup plus pour protéger les animaux et les automobilistes. Photo : Radio-Canada / Evelyne Asselin

Il n’y a rien pour arrêter [les animaux], pas de barrière, pas de passage sous-terrain », estime Kelly McLean. « La protection de la faune, les responsables des autoroutes et la province doivent travailler ensemble sur une solution.

En avril, la province a annoncé la construction d’un passage pour animaux sur la Transcanadienne à l’est de Canmore. C’est le premier pont de ce genre construit par la province en dehors des parcs nationaux.

Selon les données du ministère des Transports et des Corridors économiques, la circulation quotidienne sur ce tronçon de la Transcanadienne est plus du double de celle sur l’autoroute 3. Par contre, la moyenne d’accidents impliquant des animaux s’élevait à 65 accidents par an sur la Transcanadienne entre 2017 et 2021, soit plus de la moitié de la moyenne des accidents similaires à Crowsnest Pass.

La vingtaine de bénévoles du projet de recherche visitent les caméras au maximum tous les trois mois pour remplacer la carte mémoire et les batteries. Les caméras se déclenchent lorsque du mouvement est détecté et fonctionnent 24 heures sur 24 pour les trois ans du projet. Photo : Radio-Canada / Evelyne Asselin

Dans un courriel envoyé à Radio-Canada, le ministre des Transports Devin Dreeshen indique qu’il n’y a pas de plan pour la construction d’autres ponts pour animaux en Alberta .

Toutefois, le département continue d’évaluer les endroits où il y a un grand nombre d’incidents avec des animaux. Notre département étudie constamment la possibilité d’utiliser d’autres mesures comme des passages souterrains, des clôtures, le contrôle de la végétation et la signalisation.

L’étude de Conservation de la nature Canada se fait en partenariat avec l’Institut Miistakis et prendra fin en 2023. L’organisme remettra alors ses recommandations au ministère des Transports et des Corridors économiques.