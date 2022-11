Temps chaud : l’hivernage des fraises et framboises devra attendre

Le redoux automnal inhabituel contraint plusieurs agriculteurs de la région de Québec à retarder l’hivernage des plants de fraises et de framboises cette année, rallongeant ainsi la saison des travailleurs étrangers.

La récolte et la vente des fruits sont terminées depuis quelques jours, mais les agriculteurs ont encore du travail à faire pour préparer leurs plants pour le printemps prochain.

Chaque automne, les producteurs de fraises et framboises d’automne doivent procéder à l’empaillage des plants. Pour apporter de la chaleur au sol et éloigner quelques indésirables, ils recouvrent le sol de paille ou d’un autre type de paillis et installent des bâches dans les champs.

Les températures oscillant entre 15 et 20 degrés Celsius dans la capitale-nationale samedi confirment à plusieurs d’entre eux qu’ils ont bien fait de retarder l’hivernage cette année.

« Habituellement, on fait ça fin octobre, début novembre, mais cette année, s’il y en a qui ont déjà paillé leur champ, ça va être trop chaud. » — Une citation de François Blouin, président de l’Union des producteurs agricoles de l’île d’Orléans

Cette chaleur pourrait avoir des répercussions sur les récoltes de l’été prochain.

Pour ceux qui ont attendu, elle sera peut-être meilleure, mais plus coûteuse.

Puisque l’hivernage nécessite beaucoup de travail, la ferme François et Lise Méthot, à Saint-Nicolas, n’a eu d’autre choix que de garder ses travailleurs étrangers plus longtemps, avant de leur permettre de retourner dans leur pays natal.

Tout le monde attend que les températures baissent pour clore la saison.

Ils ne font pas beaucoup d’heures ces temps-çi, mais on aimerait que tout soit terminé le 15 novembre , confie l’administrateur de la ferme, Vincent Méthot.

Bien que l’été indien complique la fin de la saison agricole, l’agriculteur admet que l’automne a été la plus belle période de leur saison cette année.