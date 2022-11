L’équipe de football du Vert et Or à quelques heures d’un match décisif

L'équipe de football du Vert et Or de l'Université de Sherbrooke disputera, à 15 heures, le match le plus important de sa saison. La troupe de Mathieu Lecompte a rendez-vous avec les Carabins de l'Université de Montréal en demi-finale des éliminatoires du RSEQ.

Forte d'une fiche de quatre victoires et autant de défaites en saison régulière, la formation sherbrookoise a conclu sa campagne en beauté, battant les Carabins devant ses partisans. Elle tentera de répéter cet exploit, samedi après-midi, à Montréal.

On y va avec une confiance mesurée. On ne tient rien pour acquis, mais on ne s'en va pas là avec un autre objectif que la victoire , a confié le coordonnateur du programme de football du Vert et Or, Alain Lapointe, au micro de Vivement le retour.

Par hasard, le calendrier de la saison 2022 offrait au Vert et Or une semaine de repos avant les éliminatoires. Le personnel en a profité pour préparer les joueurs en vue de cet affrontement crucial.

On a pu reposer certains joueurs blessés puisqu'on n'a pas été dans l'obligation de jouer un match lors du dernier week-end. On arrive frais, les joueurs ont eu une bonne semaine d'entraînement , a ajouté celui que l'on surnomme coach Lapointe.

Les Sherbrookois désireux de faire la route jusqu'à Montréal pour assister au match seront déçus. L'ensemble des billets disponibles ont trouvé preneur, a fait savoir le coordonnateur.

C'est au Centre Claude-Robillard, où il y a seulement 3000 places. Si on n'achetait pas en ligne ou quoi que ce soit, c'était impossible. La seule façon de voir le match, c'est à travers la télé.

Un bilan de saison positif

À l'aube des éliminatoires, l'organisation du Vert et Or dresse un bilan positif de sa dernière campagne.

C'était une très bonne saison. On progresse dans la direction souhaitée. Il faut dire qu'on est la conférence la plus puissante au Canada, ce qui fait qu'on affronte, pour plus de 50 % de nos matchs, des équipes classées parmi les quatre meilleures au pays, soit Montréal et Québec. Ça fait toujours des matchs épiques, mais ça laisse des marques aussi , analyse Alain Lapointe.

Ce dernier se réjouit aussi du nombre de partisans attirés cette saison au stade extérieur de l'Université de Sherbrooke. Au total, plus de 24 500 personnes ont assisté aux matchs.

« On a été la deuxième meilleure assistance dans les villes universitaires du Canada. » — Une citation de Alain Lapointe, coordonnateur du programme de football du Vert et Or