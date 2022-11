Le jeu des enfants pour survivre à la violence

Leur jeu, le jeu de l'oiseau, consiste à s'envoler haut, très haut dans l'esprit et dans l'imaginaire, juste un peu en décalage du réel, dans un monde où ils sont libres et où le malheur est tenu à distance.

C'est leur mère qui leur a montré le jeu de l'oiseau, qui leur a montré comment transcender la réalité quand on ne peut pas en sortir , explique Sylvie Drapeau.

Cette mère, qui sait arrêter le temps , parle peu et n'a pas le droit de crier, même quand son conjoint la frappe jusqu'au petit matin. L'autrice Sylvie Drapeau l'a en quelque sorte rencontrée, enfant, lors d'une visite chez une amie.

J'avais huit ans et j'avais été invitée à dîner chez une amie que je ne connaissais pas beaucoup [...]. Même enfant, j'avais perçu le silence. C'était un tout petit appartement en arrière d'une maison, pas de gazon, une terre de sable très aride. La maman ne s'était même pas assise, elle nous avait donné de toutes petites portions. J'ai eu l'impression qu'elle m'avait donné sa portion , raconte l'autrice.

Dans la cour d'école, ses camarades l'avaient jugée car elle était allée manger chez une femme battue . J'avais été marquée par le mépris des autres pour cette femme battue. [...] C'est cette femme-là que j'ai voulu aller rencontrer , explique-t-elle. Le jeu de l'oiseau, c'était aussi une façon de redonner un peu de dignité à cette femme, et à toutes les victimes de violence.

Sylvie Drapeau a toutefois choisi la voix d'une enfant, Claire, pour raconter cette histoire. Avec son jumeau, elle assiste, impuissante, au spectacle de la violence subie par leur mère. Les enfants, eux, ont le privilège de ne pas être frappés , mais ils doivent se tenir tranquilles, car leur père ne support[e] pas les traîneries, et ça inclu[t] [leur] présence .

Extrait :