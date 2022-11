Rimouski 2030 : la parole aux citoyens

L'événement qui se déroulait vendredi soir et samedi matin faisait partie des promesses du maire de Rimouski, Guy Caron.

Il s’agit d’un projet semblable à Rimouski 2020 que l’ex-maire Éric Forest avait amorcé en 2012.

Le maire de Rimouski, Guy Caron (archives) Photo : Radio-Canada / Xavier Lacroix

Ce forum est une opportunité pour la Ville de consulter les citoyens sur leur vision pour la communauté dans les prochaines années. Le but, c’est de prendre le pouls de la population, d’arriver avec des objectifs et de les transposer dans les plans d’action de la ville , explique M. Caron.

D’après la chargée de projet France Leclerc, les consultations concluent la phase auprès de la population du projet. On a utilisé beaucoup d’outils pour attirer le plus de gens possible, que ce soit des outils numériques, téléphoniques ou le papier , soutient-elle.

Elle précise que les résultats des consultations seront dévoilés au même moment que la planification stratégique.

« Je peux dire que les gens ont bien répondu parce que l’information qu’on a récoltée est dense et riche. » — Une citation de France Leclerc, chargée de projet

Les documents liés à la consultation devraient être rendus publics au début de 2023.

L’intention c’est d'avoir un rapport qui va être présenté au conseil municipal pour l’étudier et l’adopter en février , précise le maire de Rimouski.

Les détails entourant le forum citoyen Consultation Rimouski2030 ÉMISSION ICI PREMIÈRE • Info-réveil Les détails entourant le forum citoyen Consultation Rimouski2030. Contenu audio de 13 minutes, Émission ICI Première. Écouter l’audio. Durée de 13 minutes

Participation citoyenne

Pour Doteh Apezoumoumon, qui habite Rimouski, la plus grande préoccupation est le manque de places en garderies. Il souhaiterait que ce sujet soit au cœur des débats.

Il n’y a pas beaucoup de places en garderie par ici. On est nouvellement parents et la fin du congé parental s'en vient et on commence à s'inquiéter si on compare à d'autres villes et d'autres amis qui trouvent facilement de la place en garderie ailleurs , indique-t-il.

Du côté de l’étudiante en géographie Michelle Nadeau, elle estime que les espaces verts à l'est de la Ville mériteraient autant d'amour que ceux à l'ouest comme les parcs Lepage et Beauséjour.

Il y aurait un très bel espace vert à protéger derrière le Harley-Davidson sur la montée Industrielle-et-Commerciale. C'est l'un des derniers et d'une belle superficie qui serait bénéfique pour la biodiversité ainsi que pour la santé mentale des citoyens de Rimouski , affirme Mme Nadeau.

Les préoccupations des citoyens de Rimouski étaient nombreuses. Photo : Radio-Canada / Lysbertte Cerne

Le résident du Bic Ghislain Côté est, pour sa part, venu participer aux ateliers afin d’apporter sa réflexion sur les choses qu’il aimerait voir changer.

J’habite dans un secteur qui n'est ni desservi par les autobus, ni les taxis bus. J'aimerais me départir de ma deuxième voiture, mais on n'a pas les infrastructures en place pour le faire. Il y a plusieurs éléments pour lesquels on peut manifester des propositions d'améliorations sans tout changer ce qui existe , partage M. Côté.

Avec les informations de Lysbertte Cerne