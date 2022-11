Plusieurs régions du Québec battent des records de chaleur

Les températures sont anormalement élevées dans l’Est du pays. Au Québec, le mois d’octobre 2022 a été le plus chaud depuis 1938, et plusieurs villes ont battu des records de chaleur.

Depuis deux semaines, les températures dépassent les normales saisonnières et il a fait plus de 20 degrés Celsius dans plusieurs régions du Québec. En Alberta et en Saskatchewan, il est plutôt tombé de la neige.

À Montréal, les températures moyennes observées en octobre ont atteint un sommet de 10,4 degrés Celsius en octobre, alors que la normale est de 8,5 degrés. Le temps a aussi été sec, puisqu’il est tombé seulement un peu moins de 40 millimètres de pluie, alors que la moyenne est de près de 90 millimètres.

Environnement Canada prévoit que les températures vont redescendre graduellement la semaine prochaine pour se rapprocher des moyennes saisonnières. Mais pour les agriculteurs, les températures élevées des dernières semaines pourraient s’avérer préjudiciables.

Thierry Kobloth, propriétaire du Vignoble Kobloth situé à Saint-Bruno-de-Montarville, craint de perdre une partie de sa récolte de l’an prochain si les températures dépassent encore les 10 degrés au cours des prochains jours. En effet, la chaleur fait remonter la sève dans les tiges et sortir hâtivement les bourgeons, ce qui doit normalement se produire au printemps.

« Par exemple, si on perd une dizaine de bourgeons par plant, la récolte va être diminuée de moitié l’année prochaine. Donc, [cela a] un impact direct au niveau de l’entreprise. » — Une citation de Thierry Kobloth, propriétaire du Vignoble Kobloth

Le temps doux complique aussi le travail dans l’industrie des arbres de Noël. La température est trop haute. Normalement, il faut que ça gèle un peu le matin. Jusqu’à 10 degrés Celsius, c’est le temps parfait pour couper [les sapins] , note le copropriétaire de la Sapinière et pépinière Downey, Larry Downey. Son travail est ainsi ralenti, même s’il croit que les arbres devraient être prêts pour la période des fêtes.

Effets insoupçonnés sur la faune et la flore

Il est rare qu’il y ait des incendies de forêt à cette époque de l’année. Or, les pompiers de la Société de protection des forêts contre le feu (Sopfeu) combattent actuellement un incendie près du lac Trois-Saumons, dans la région de Chaudière-Appalaches, ce qui est inhabituel.

Et le temps doux pourrait aussi avoir des effets sur la faune du Québec. Normalement, les animaux l’hiver vont avoir une période un peu plus tranquille , explique Louise Hénault-Éthier, directrice du Centre Eau, Terre, Environnement à l’Institut national de la recherche scientifique (INRS).

Les animaux qui hivernent vont par exemple se réveiller une fois de temps en temps quand il y a des redoux pour manger , poursuit-elle.

« Mais s’il fait plus doux, est-ce qu’ils vont passer à travers leur réserve de nourriture plus rapidement? » — Une citation de Louise Hénault-Éthier, directrice du Centre Eau, Terre, Environnement à l’Institut national de la recherche scientifique (INRS)

Les températures plus élevées à l’automne pourraient même avoir des conséquences insoupçonnées sur les animaux, s’inquiète Mme Hénault-Éthier : Est-ce que ça pourrait mettre en jeu leurs capacités reproductives ou même leur survie à long terme?

Vendredi, plusieurs villes du Québec ont battu des records de chaleur. Par exemple, la température a atteint 20,2 degrés Celsius à Montréal, battant le record établi en 1956 (18,3 degrés). À Québec, le mercure est grimpé à 15,9 degrés, où le dernier record datait de 2015 (13,5 degrés). À Val-d’Or, il a fait 18,4 degrés, plus qu’en 1956 (15 degrés). Et à Gatineau, il a fait 21 degrés, où le précédent record de chaleur datait de 1938.

La température la plus élevée au Québec pour un 4 novembre a été observée à Saint-Anicet, en Montérégie, où il a fait 22,7 degrés.

Environnement Canada prévoit que les températures resteront élevées pour quelques jours. Selon ses prévisions, le mercure devrait atteindre 23 degrés Celsius à Montréal samedi. Cependant, l’organisme prévoit aussi que les températures vont descendre graduellement au cours des prochains jours pour retrouver les valeurs normales.

Avec les informations de Charlotte Dumoulin et d’Élyse Allard