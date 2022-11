De quelle eau je me chauffe?

« C'est un peu un essai qu'on fait dans notre projet. Ça n'a jamais vraiment été réalisé à ce qu'on sache, au Québec. » — Une citation de Alexandre Latour, président d’Équipe Laurence

Alexandre Latour, président de la firme Équipe Laurence. Photo : Radio-Canada / Jean-François Michaud

L’expertise d’une famille

L’idée est née dans la tête d’Alexandre Latour, qui préside une firme spécialisée en génie civil. Les conduites d’égouts et les bassins d’épuration, c’est son domaine. Le chauffage des bâtiments et l’efficacité énergétique, c’est celui de son frère Dominic Latour, qui dirige lui aussi une firme d’ingénieurs.

« C'est lui qui nous a un peu sortis de notre zone de confort, qui nous a dit : ‘’Pourquoi on ne ferait pas ça?’’ » — Une citation de Dominic Latour, président-directeur général de Bouthillette Parizeau

Ensemble, ils ont conçu un système qui permet de transférer de la chaleur entre le bâtiment et le bassin d’épuration. Les deux sont reliés par des tuyaux, dans lesquels circule un liquide antigel, du glycol. En arrivant dans le bassin, le glycol est distribué dans une douzaine de bobines de tuyaux, qui sont submergées dans les eaux usées.

L’installation d’une des bobines qui servent d’échangeur de chaleur. Photo : Radio-Canada / Jean-François Michaud

Le glycol circule dans ces différents tuyaux avant de remonter au bâtiment. Les eaux usées, elles, restent dans le bassin. Le tout forme donc une boucle fermée, qui peut servir autant à chauffer qu’à climatiser.

Été comme hiver

Une boucle fermée relie le bâtiment et le bassin d’eaux usées. Photo : Radio-Canada / Louis-Philippe Boudreau

L’été, la chaleur du bâtiment est transférée au glycol, qui est acheminé vers le bassin. En serpentant dans les tuyaux, la chaleur se dissipe et le glycol remonte plus frais, ce qui permet de climatiser le bâtiment.

Le mode chauffage est moins intuitif. En hiver, la température des eaux usées dans le bassin, tout comme celle du glycol qui remonte au bâtiment, sera d’à peine 5 degrés Celsius. Le principe consiste à extraire un peu de l'énergie du glycol, l’équivalent de quelques degrés, et de le retourner vers le bassin, où il va se « réchauffer » à 5 degrés Celsius.

À chaque cycle, le système récupère donc un peu d’énergie et l’accumule. C’est cette énergie qui est utilisée par le système de chauffage du bâtiment.

Pourquoi des eaux usées?

Le projet d’Alexandre Latour repose sur un principe déjà connu, celui de l’hydrothermie, c’est-à-dire l'extraction de la chaleur de l’eau d’un lac ou d’une rivière. Mais c’est un principe peu utilisé, notamment parce qu'il modifie la température de l’eau, ce qui peut nuire aux animaux et aux végétaux aquatiques.

Un bassin d’eaux usées n’a évidemment pas ce problème. Et en prime, l’eau qui s’y retrouve est constamment renouvelée par l’arrivée d’eaux usées des toilettes, mais aussi des douches, lave-vaisselle ou autres. Bref, elle est plus chaude que celle d’un lac et contient donc plus d'énergie disponible.

Des résultats prometteurs

Après quelques mois de rodage en mode climatisation, le système est prêt à affronter son premier hiver. Et d’après les premiers résultats, l’échange de chaleur avec le bassin d’eaux usées est tellement efficace qu’on pourrait chauffer un deuxième bâtiment, aussi grand ou presque.

Alexandre Latour ne regrette pas d’y avoir investi de l’argent, mais surtout, d’innombrables heures pour s’assurer que tout fonctionne.

« Quand tu es le premier à faire quelque chose [tu te demandes] : "Pourquoi personne ne l'a fait? C'est sûr qu'il y a une raison!’’ [...] C'est un risque qui a été très stressant pendant plusieurs mois ou même une année, mais on est contents du résultat. » — Une citation de Alexandre Latour, président d’Équipe Laurence

Et nous, maintenant, on a toutes les données pour faire des systèmes optimisés. Et c'est sûr qu'on va le répéter ailleurs au Québec et au Canada , ajoute Dominic Latour, président-directeur général de Bouthillette Parizeau.

La présence d’échangeurs de chaleur dans le bassin ne semble pas affecter le bassin d’épuration, ce qui pourrait convaincre d'autres municipalités à s'intéresser à cet or brun . D’ailleurs à Sherbrooke et dans les Laurentides, d’autres projets sont déjà sur la planche à dessin.