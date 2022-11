Un record de chaleur fracassé à Bagotville

Une température de 18,3 degrés Celsius y a été enregistrée.

Selon le météorologue Dominic Martel, d'Environnement Canada, il faut se tourner vers le pays voisin pour comprendre ce qui est à l'origine de cette chaleur exceptionnelle.

« On a une masse d'air chaud en provenance du sud des États-Unis, ce qui fait que la température est largement au-dessus de la normale saisonnière par les temps qui courent», résume-t-il.

Cependant, un revirement de situation ne tardera pas à survenir.