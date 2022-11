Augmentation de cas de virus respiratoires à l’Hôpital pour enfants de Winnipeg

Jeudi marquait également la troisième fois, en six jours, que le nombre de patients admis au service d’urgences pédiatriques dépassait la barre des 180 patients.

Cette semaine, le volume de patients au Centre des sciences de la santé de l’Hôpital pour enfants a augmenté du tiers depuis septembre, tandis que la moyenne quotidienne était alors de 139,5 patients, selon le courriel émis par un porte-parole de Soins communs Manitoba.

Retour du virus respiratoire syncytial, quels symptômes pour se rendre aux urgences? ÉMISSION ICI PREMIÈRE • Le 6 à 9 Retour du virus respiratoire syncytial, quels symptômes pour se rendre aux urgences?. Contenu audio de 10 minutes, Émission ICI Première. Écouter l’audio. Durée de 10 minutes

Depuis le mois de juillet, le personnel hospitalier a également témoigné d’une occurrence plus importante d’enfants atteints du virus respiratoire syncytial (VRS). Il y a eu 48 cas au mois d’octobre, dont 14 qui avaient besoin d’hospitalisation, selon le porte-parole.

Ces augmentations surviennent alors qu’il y a un bond en matière de cas de problèmes respiratoires pour les enfants, peut-on lire dans le courriel.

Les tests de dépistage des enfants démontrent qu’ils sont de plus en plus atteints de plus d’un virus respiratoire à la fois.

Le retour des virus dormants

Pendant la pandémie, les cycles normaux de VRS , d’influenza, de gastroentérite et du virus Coxsackie ont été perturbés par les mesures sanitaires.

La fin de ces mesures a fait en sorte que ces maladies, dormantes pendant plus de deux ans, émergent à nouveau, et se répandent toutes en même temps, explique le porte-parole. Ce qui cause une croissance en matière de visites à l’urgence et d’admissions de patients.

Contrairement aux adultes, les enfants n’ont pas encore pleinement développé d’immunité contre les virus respiratoires, et sont donc plus susceptibles d’être touchés par ceux-ci.

Les enfants gravement malades ont besoin de plus de soins pendant plus longtemps, ce qui a un impact sur le nombre de patients enregistrés au quotidien.

Du côté des adultes, le volume de patients admis aux urgences est relativement stable depuis quelques semaines.

Avec les informations de Victor Lhoest