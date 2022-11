Environ 145 000 personnes toujours sans électricité en Colombie-Britannique

Samedi matin, à 6 h 30, 145 000 personnes étaient toujours sans électricité en Colombie-Britannique, à cause de vents et de pluies intenses. Des équipes de BC Hydro étaient à pied d'œuvre dans la nuit de vendredi à samedi et ont restauré le courant pour 185 000 clients sur l'île de Vancouver, les îles Gulf, la Sunshine Coast et le Lower Mainland.