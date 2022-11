La succursale de la Banque Nationale à Témiscaming fermera en avril prochain

Les activités de l'établissement seront transférées au local situé à Ville-Marie et un employé supplémentaire sera recruté pour renforcer l'équipe sur place.

La banque va garder ouvert l'accès à un guichet automatique à Témiscaming.

La direction régionale justifie cette décision par le changement des habitudes des usagers qui sont nombreux à délaissent les transactions au comptoir.

Ce qu'on a noté c'est une utilisation accrue du numérique, les gens se sont adaptés rapidement à cette façon de faire. On a moins de 3 % des transactions qui sont faites au comptoir et on approche de près de 80 % de tout ce qui est mobile et Internet , explique Éric Lemire est vice-président régional de l'Abitibi-Témiscamingue et de l'Outaouais.

Il ajoute que l'institution va garder une présence dans cette région. Pour ce qui est du repositionnement, on est toujours très présent dans le marché au niveau du service-conseil par l'entremise de nos experts en investissement, en crédit, en commercial. Et ce service-là va continuer à être très présent dans le marché de Témiscaming. Les gens vont pouvoir faire appel à nos services de façon virtuelle et on peut se déplacer au domicile des gens, aller en entreprise et on pourra aussi rencontrer les gens dans notre succursale , assure le responsable.

Les clients qui souhaitent avoir un service en présentiel devront se déplacer à Ville-Marie.

Sur les réseaux sociaux, la décision suscite la désapprobation de plusieurs citoyens de Témiscaming.

Le maire Pierre Gingras n'est pas en faveur de cette fermeture, mais dit que la municipalité n'a aucun pouvoir sur l'entreprise.

Naturellement on n'est pas en faveur de ça, mais le choix ce n'est pas nous qui l'avons. On n'a rien à dire. C'est encore un service qu'on perd à Témiscaming , mentionne le maire qui regrette la tendance à la centralisation des services partout en région.

Il rappelle que ce sont surtout les personnes âgées qui pourraient être impactées. Les jeunes ont la facilité avec les moyens virtuels, mais il y a beaucoup de gens qui ont besoin de voir des personnes et de les rencontrer et la distance pour aller à Ville-Marie c'est quand même au moins une heure pour y aller et une heure pour le retour, deux heures pour rencontrer quelqu'un et que tu dois prendre rendez-vous [...] En tout cas ce n'est pas facile , insiste Pierre Gingras.

Éric Lemire assure toutefois que les personnes adoptent aussi l'usage des outils numériques. Ce sont souvent eux qui viennent en succursale, qui sont les plus curieux, qui ont de l'intérêt à vouloir en apprendre davantage. Ils ont de l'intérêt a apprendre ça [...] et on à un rôle important d'informer et d'éduquer notre clientèle et c'est quelque chose sur laquelle on va miser beaucoup dans les prochains mois pour s'assurer que la transition qui aura lieu le 28 avril vers Ville-Marie, qu'on rende les gens les plus autonomes possible par rapport aux transactions de base , indique le responsable.

Il y a un peu plus d'une année, la succursale de la même institution bancaire a fermé à Malartic pour les mêmes raisons.