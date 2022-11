D’autres entraves entre Montréal et la Rive-Sud

Les travaux de déconstruction de l'ancien pont Champlain obligent Transports Québec à fermer complètement la route 132 et le boulevard Marie-Victorin dans les environs du pont Samuel-De Champlain jusqu’au 7 novembre.

Ces fermetures s’ajoutent aux autres entraves sur le réseau routier de la région métropolitaine, notamment ceux au pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine.

Il faut bien planifier ses déplacements , a indiqué la porte-parole de Transports Québec, Sarah Bensadoun, en entrevue à RDI.

Dans le secteur de l’échangeur de l’autoroute 10, la route 132 est fermée dans les deux directions. Les automobilistes qui veulent se diriger vers l’est devront donc faire un détour via l’échangeur des autoroutes 10 et 30, puis faire demi-tour et ensuite emprunter la sortie 6 pour le boulevard Marie-Victorin, a précisé Mme Bensadoun.

Les automobilistes qui circulent sur l’autoroute 10 et souhaitent se diriger vers l’ouest ou la frontière américaine devront quant à eux faire un détour par le réseau routier municipal, prendre la sortie du boulevard Taschereau puis celle du boulevard de Rome, a expliqué la porte-parole de Transports Québec.

Le pont Samuel-De Champlain va demeurer ouvert durant les travaux de déconstruction du pont Champlain qui devraient prendre fin lundi matin. Les détours offerts aux automobilistes vont dépendre de leur destination, a précisé Mme Bensadoun. Mais ceux-ci sont balisés, de manière à permettre aux automobilistes et aux camionneurs de se retrouver, a-t-elle ajouté.

L’échangeur des autoroutes 10 et 30 va permettre aux usagers de se rendre à l’est ou à l’ouest à partir de Montréal. Les automobilistes pourront aussi circuler sur le réseau routier de Longueuil pour arriver à destination, notamment le boulevard Taschereau, le boulevard de Rome et le boulevard Milan.

Transports Québec a toutefois mis en place des mesures d’atténuation pour le secteur de la route 132 durant les travaux. En effet, le pont Victoria sera accessible en direction de Montréal pour toute la fin de semaine.