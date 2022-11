Le diesel augmente de plus de 27 cents en une journée à T.-N.-L.

Ce réajustement imprévu de la Commission des services publics de Terre-Neuve-et-Labrador fait monter le prix d’un litre de diesel à 2,67 $ dans la péninsule d’Avalon.

Dans la péninsule de Bonavista, les résidents peuvent s’attendre à payer maintenant 2,69 $ le litre de diesel.

Au centre de Terre-Neuve, la hausse de 27 cents fait monter le prix du diesel à 2,70 $ le litre, samedi. Il coûte entre 2,68 $ et 2,69 $ le litre dans l’ouest de Terre-Neuve et entre 2,69 $ et 2,71 $ dans le nord de Terre-Neuve et 2,73 $ le litre dans la péninsule de Connaigre.

Dans l’ouest du Labrador, le prix du litre du diesel est maintenant de 2,74 $ le litre. À Churchill Falls, il atteint 2,76 $ le litre. Les autres régions du Labrador n’enregistrent pas de hausse du prix du diesel.

Contrairement aux autres régions de la province, les résidents de l’ouest du Labrador et de Churchill Falls ont aussi vu le prix de l’huile à fournaise augmenter de près de 31 cents dans leur région, samedi matin.

Les consommateurs paient actuellement jusqu’à 2,16 $ le litre s’ils sont à Churchill Falls et 2,14 $ le litre s’ils sont dans l’ouest du Labrador.

Le dernier ajustement de prix était le jeudi 3 novembre. À ce moment, le diesel avait baissé de quatre cents le litre et l’huile à fournaise de 6,4 cents.