Deux cents personnes réunies à Bécancour pour parler de la filière batterie

Aux côtés Lucie Allard, la mairesse de Bécancour, Donald Olivier, PDG du Parc industriel et portuaire de Bécancour et Jean-François Béland, vice-président d'Investissement Québec ont fait le point sur l’état du projet.

Ils ont confirmé que BASF, Nouveau Monde Graphite, Nemaska Lithium et GM Posco allaient débuter les travaux de construction au printemps. C'est la raison pour laquelle, les travaux de préparation pour l'agrandissement du Parc avancent rapidement.

Une course contre la montre

Donald Olivier, PDG du Parc industriel et portuaire de Bécancour, révèle que le grand défi, c’est de livrer rapidement. Dans tout ce qu'on a à faire, c'est vraiment la séquence qui est agressive au niveau des échéanciers, parce que produire des matériaux de batteries ou des batteries ultimement, c'est une course contre la montre.

S'amorce aussi un marathon pour trouver des employés. Des établissements d'enseignement lèvent la main pour former les futurs travailleurs. C’est le cas du Cégep de Victoriaville. Son directeur, Denis Deschamps est au fait des demandes à venir. Il y aura des besoins au niveau comptable, au niveau ressource humaine, au niveau technique génie industriel, tout ce qui est la transformation dans les industries. Au niveau chimique particulièrement, on sera là pour y répondre.

La Ville chapeautera un comité pour la main-d'oeuvre. Le député de Nicolet-Bécancour, Donald Martel souligne qu’il faudra être attentif aux autres entreprises. Il faut sécuriser nos entreprises sur place qu'on ne volera pas tous les employés. Notre défi c'est d'être le plus attractif possible et d'amener des gens ici et sincèrement, on est condamné à réussir.

Un grand développement à prévoir

Ici à Bécancour, on est en train de monter ce qui sera le coeur industriel futur du Québec , affirme Jean-François Béland, vice-président d'Investissement Québec.

La Ville s'active et sollicite les promoteurs résidentiels. La possibilité de construire 1 000 logements était déjà dans les cartons, on veut maintenant en bâtir deux fois plus. Le défi est énorme et la mairesse tenait à mettre cartes sur table. Qu'on rende compte du fait qu'on connaît les enjeux liés à la main-d'œuvre, liés à l'accès au logement. Que comprendre qu'il y a beaucoup à faire, mais c’est ensemble qu’on va pouvoir faire en sorte que cette implantation-là devienne un succès.

La mairesse Lucie Allard a réussi son premier défi de mobilisation. Plusieurs ont remarqué que même les dirigeants de GM Posco étaient sur place.

Avec les informations de Julie Grenon