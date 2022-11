Le Canada sera-t-il à l’avant-garde de l’économie bleue?

Le concept d’économie bleue, soit l'établissement de secteurs océaniques équitables, durables, et économiquement viables, n’est pas nouveau pour les scientifiques et les Premières Nations. Or, le Canada fait désormais partie des rares pays à vouloir en faire une stratégie nationale pour mieux gérer ses océans.

L'économie bleue est définie par la Banque mondiale comme la manière d’utiliser durablement les ressources marine pour favoriser la croissance économique, améliorer les moyens de subsistance et de l’emploi, tout en préservant les écosystèmes.

Au Canada, son champ d’application est extrêmement large : il passe de la gestion durable des stocks de saumons, à l’analyse de l’ADN des coraux pour en faire des médicaments, en passant par l’utilisation de courants marins pour produire de l’énergie.

Ottawa estime que le potentiel de l'économie bleue est énorme au pays. Le Canada dispose de trois océans et un de ses habitants sur cinq vit dans une collectivité côtière. Les industries océaniques génèrent plus de 30 milliards de dollars annuellement, d’après le gouvernement fédéral.

L’économie verte, c’est refaire tout notre système économique de sorte qu’il soit plus durable. L’économie bleue, c’est faire ça, mais pour les océans, on y ajoutant quelque chose de spécial : on veut que l’exploitation des ressources soit équitable , résume Andrés Cisneros-Montemayor, professeur associé à l’Université Simon Fraser et expert renommé de l’économie bleue.

Le Canada est l’un des leaders dans le monde [de l’économie bleue], il n’y en a pas beaucoup. Et c’est l’un des premiers pays à vraiment essayer d’implémenter une stratégie nationale , affirme celui qui est également directeur adjoint du Nippon Foundation Ocean Nexus Center, un réseau de recherche interdisciplinaire sur la durabilité et l'équité des milieux marins dans le monde.

Une transition irrémédiable

Les activités humaines, comme la surpêche, ajoutées à la pollution et au développement des zones côtières affectent les écosystèmes côtiers. D’après le rapport  (Nouvelle fenêtre) sur la situation mondiale des pêches et de l’aquaculture 2022 de la FAO , 35,4 % des stocks de poissons dans le monde sont surexploités et 57,3 % sont exploités de façon durable maximale.

Pour Gabriel Reygondeau, chercheur associé à l'Unité de recherche sur les changements des océans de l'Université de la Colombie-Britannique, le gouvernement fédéral a fait preuve d’intelligence en se penchant sur la question maintenant, avant de se retrouver face au problème et à devoir tout régler dans l'urgence .

« L’idée, c’est de développer un modèle win-win. » — Une citation de Gabriel Reygondeau, chercheur à l'Université de la Colombie-Britannique

Cette approche d’appréhender les océans fait toutefois depuis longtemps l’objet de discussion dans les communautés côtières. L’économie bleue n’est pas nouvelle, c’est juste de l'étiqueter comme tel qui est nouveau , confirme Paul Kariya, conseiller principal en politiques pour les Coastal First Nations, une alliance de neuf Premières Nations de la côte de la Colombie-Britannique et de Haida Gwaii.

Être engagé, impliqué et tirer ses moyens de subsistance des océans et des mers n’est pas nouveau du tout [pour les Premières Nations] , poursuit-il.

Les algues marines font notamment partie des voies prometteuses explorées par les communautés qu’il représentent. L’algoculture pourrait être utilisée en alimentation ou dans le domaine pharmaceutique, tout en servant de puits de séquestration de carbone pour les océans, explique-t-il.

Des principes clefs à respecter

L’an dernier, le gouvernement fédéral a questionné les Canadiens d’un océan à l’autre sur ce qu’ils souhaitaient voir dans cette stratégie d’économie bleue, consultant les gouvernements provinciaux, territoriaux, les communautés autochtones, comme les industries et les groupes environnementaux.

Reste désormais à voir si la stratégie d’Ottawa respectera les principes clefs d’équité et de durabilité de l’économie bleue, dit Andrés Cisneros-Montemayor.

Les communautés côtières, les pêcheurs, les communautés autochtones qui vivent de l’océan doivent être les premiers à bénéficier de cette stratégie, explique-t-il. L’économie bleue a également un rôle à jouer dans la réconciliation, selon lui.

« Le Canada est un leader dans le domaine depuis longtemps. Si cette stratégie d’économie bleue n’est juste qu’un nom pour continuer à faire ce que l’on fait, ça va être un coup dévastateur pour le reste du monde qui a les yeux rivés vers le Canada pour voir comment procéder. » — Une citation de Andrés Cisneros-Montemayor, professeur associé à l’Université Simon Fraser

À présent, de ce qu’on a vu, [le gouvernement fédéral] continue de mettre beaucoup de poids sur la croissance économique que l’on peut tirer des océans. [...] Mais faire en sorte que argent revienne aux personnes qui en ont besoin et que les industries n’aient pas d’impact sur l’environnement, c’est là où on espère que le gouvernement mettra ses efforts, explique-t-il.

Dans une déclaration, le gouvernement du Canada dit avoir hâte de publier la Stratégie pour l’économie bleue, sans toutefois préciser à quelle date cela aura lieu. La publication de la dernière stratégie fédérale sur les océans remonte à 2002.