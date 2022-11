Drake et 21 Savage lancent l’album Her Loss

L’album conjoint des rappeurs Drake et 21 Savage, intitulé Her Loss, a été lancé en grande pompe vendredi.

Her Loss, qui compte 16 morceaux, offre un éventail de genres aux auditeurs et auditrices, passant du R’n’B au trap. C’est Drake qui occupe la plus grande place sur l'opus avec quatre chansons solo, contre seulement une pour 21 Savage.

Une autre mégavedette du rap est aussi présente sur l'album : Travis Scott. L’Américain, pris dans la controverse en 2021 après le drame du festival Astroworld, ajoute sa voix à Drake et 21 Savage sur la pièce Pussy & Millions.

On peut également retrouver un clin d'œil à la ville de Montréal et son équipe de hockey dans la chanson More M’s. Drake lance la phrase Skatin through this album like a Montreal Canadien (patiner à travers cet album comme un Canadien de Montréal).

Début du widget YouTube. Passer le widget? Fin du widget YouTube. Retour au début du widget?

La pièce Circo Loco utilise un extrait de la célèbre chanson One More Time du groupe mythique français d’électro Daft Punk.

Ce n’est pas la première fois que Drake, originaire de Toronto, et le Britannique 21 Savage unissent leur force sur un album. Les deux artistes ont notamment collaboré sur « Knife Talk », de l’album Certified Lover Boy (de Drake), ou encore sur Mr. Right Now , de l’opus Savage Mode II.

L’album conjoint avait été annoncé le 21 octobre par l’entremise du vidéoclip Jimmy Cooks

Drake, qui a vendu plus de 170 millions d'albums dans le monde depuis ses débuts il y a 15 ans, avait lancé plus tôt cette année l’opus Honestly, Nevermind, son septième album studio.

Le Canadien de 36 ans est un des rappeurs les plus en vue de la dernière décennie avec quatre prix Grammy et des milliards d’écoute sur les plateformes de diffusion.