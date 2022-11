Une deuxième famille de réfugiés syriens s’installera en Matanie

Le comité a commencé ses démarches en 2016 et il a pu accueillir une première famille syrienne deux ans plus tard, en 2018.

Depuis ce temps, les membres de ce comité tentent d’en accueillir une deuxième, ce qui se concrétisera le mois prochain : les quatre membres de la famille Daadouch doivent prendre l’avion pour le pays le 2 décembre.

La porte-parole du comité, Claire Lamarre, se dit heureuse que le travail entamé il y a longtemps ait enfin trouvé son dénouement.

Ça fait tellement longtemps qu’on parle avec la maman et on ne finissait plus d’attendre, on était découragés, confie Mme Lamarre. Je ne savais plus quoi leur dire pour les encourager et pour qu’ils gardent confiance dans la démarche.

Claire Lamarre est porte-parole du comité de parrainage Syrie–Matanie fondé en 2016 (archives). Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Délais trop longs

Marie Pelletier est membre du comité Syrie–Matanie et fait valoir, pour sa part, que le temps d’attente de quatre ans pour accueillir une famille de réfugiés est beaucoup trop long.

Elle croit que les gouvernements doivent trouver une solution pour réduire ce temps d’attente.

Peut-être qu’il manque de personnel pour l’immigration ou peut-être que les ententes fédérales–provinciales devraient s’assouplir aussi , suggère Marie Pelletier.

« Ce n’est pas pour nous que c’est le plus dur, c’est vraiment pour la famille qui est de l’autre côté. Quatre ans pour eux, au Liban, dans le contexte économique et politique que le pays connaît en ce moment, c’est désastreux! » — Une citation de Marie Pelletier, membre du Comité de parrainage Syrie–Matanie

Marie Pelletier, du comité de parrainage Syrie-Matanie, et Wade Ateia, arrivé dans la région avec sa famille en 2018 (archives). Photo : Radio-Canada / Élise Thivierge

Claire Lamarre croit également que les gouvernements doivent trouver le moyen de réduire le temps d’attente.

Je ne comprends pas, avoue Mme Lamarre. Ça semblait bien marcher avant la pandémie et le gouvernement dit qu’il a embauché 35 000 fonctionnaires pour voir ce qu’il se passe avec les passeports.

Le défi du logement

Le Comité de parrainage Syrie–Matanie doit aussi trouver un logement pour la famille Daadouch d’ici un mois.

Pour Marie-Josée Fradette, également membre du comité, le défi ne sera pas simple à relever dans un contexte de pénurie de logement, mais elle croit tout de même que des solutions existent.

Ça va être difficile, mais on va tout faire ce qu’on peut, lance-t-elle. Il faut qu’il y ait des logements. Il faut qu’il s’en libère. Il faut faire quelque chose!

« On va tout faire pour en trouver un. Au pire, on va prêter nos maisons en attendant de trouver quelque chose. » — Une citation de Marie-Josée Fradette, membre du Comité de parrainage Syrie-Matanie

Le Comité parrainage Syrie–Matanie doit subvenir aux besoins de la famille syrienne pendant une année.

Au début de la démarche d’immigration, le comité avait estimé ce montant à 45 000 $.

Une partie de cet argent, soit 27 000 $, a déjà été récoltée et une campagne de financement commencera sous peu pour récolter la somme restante.

Avec les informations de Jean-François Deschênes.