Un an après l’expédition AKOR, le véritable coût de l’aventure

« Pourquoi on veut faire ça? Pourquoi c'est tant une drogue dure de se retrouver en nature et avoir un mode de vie nomade » ?

Ces questions, Nicolas Roulx a eu le temps de se les poser souvent depuis la conclusion de l’expédition AKOR, une traversée historique de 7600 kilomètres à force humaine du nord au sud du Canada.

Le 9 novembre 2021, l’aventurier et son acolyte Guillaume Moreau se trempaient les pieds dans le lac Érié, épuisés et euphoriques, convaincus qu’ils venaient de compléter le plus gros défi de leur vie.

Nicolas Roulx et Guillaume Moreau ont notamment skié, avec Jacob Racine, l'archipel arctique canadienne lors de l'expédition AKOR. Photo : Expédition AKOR

Si Roulx parle de drogue dure , c’est que le goût de l’aventure brûle toujours autant chez les deux hommes qui préparent déjà leur prochaine longue expédition. Malgré les frousses pour leurs vies et les mésaventures vécues durant sept mois en autonomie sur la banquise et les rivières en débâcles. Malgré le fait que depuis leur retour à la maison, il y a un an, les deux résidents de Québec n’ont jamais vraiment pu retrouver leur vie d’avant.

« Clairement, il y a un coût à payer à se dépasser comme on l’a fait. Ce qu’on a fait, ce n’est pas bon pour la santé » — Une citation de Guillaume Moreau

Quand le corps exige une pause

Au retour de l’expédition, Guillaume Moreau a tenté de graduellement reprendre son emploi à temps plein. Mais du jour au lendemain, le détenteur d’un doctorat en sciences forestières s’est retrouvé pratiquement incapable de sortir du lit.

Guillaume Moreau lors de la traversée de l'archipel arctique canadienne. Photo : Expédition AKOR

C’était de la fatigue chronique, des maux de tête, des nausées. Des symptômes qui se rapprochent de ceux d’une commotion cérébrale , décrit-il.

Sauf que lesdits symptômes n’étaient pas dus à un coup à la tête et ils ont duré de longs mois. Guillaume Moreau était dans le brouillard par rapport au mal qui l'affligeait. Les nombreux spécialistes consultés ne sont pas arrivés à poser un diagnostic, outre que les problèmes de santé découlaient de l’effort extrême imposé à son corps durant l’expédition.

À lire : La traversée aux mille périls : 7600 kilomètres du nord au sud du Canada

Une des théories plausibles est que mon système nerveux a lui-même créé un mécanisme de défense pour m’obliger à ne rien faire , relate le jeune trentenaire. Le but de cette expédition-là était un peu d’expérimenter c’est quoi d’atteindre mes limites et, clairement, je les ai atteintes .

Une année de convalescence

À peu près au même moment que son ami, l’hiver dernier, Nicolas Roulx s’est aussi retrouvé alité pour une raison complètement différente. Une chute en apparence anodine dans un centre d’escalade de bloc qui l’a laissé avec un genou disloqué, une fracture du plateau tibial et de nombreux ligaments déchirés.

Nicolas Roulx quelques jours après son accident. Photo : Expédition AKOR

Pendant 234 jours, on a poussé notre corps à l’extrême et mon corps a encaissé tout ça. Je me voyais comme un homme bionique. Puis deux mois après être revenu, je me détruis la jambe dans un bête accident d’escalade. Je suis tombé sur un coussin de trois mètres de haut.

S’en sont suivi quatre chirurgies et une année de réhabilitation passée principalement en béquilles. Tu passes d’être constamment dehors, en résolution de problèmes à affronter des défis, à être couché dans ton lit pendant un mois sur les antidouleurs , compare Roulx.

Ce dernier ne sait toujours pas si son genou pliera complètement à nouveau un jour. Il est en attente d’une deuxième greffe de nerf pour retrouver des sensations dans son pied. Quand je marche et je n’ai pas mon attelle, mon pied traîne par terre , explique-t-il.

Le magnétisme de l’aventure

Dans le contexte, incapable de travailler, l’enseignant au secondaire a passé l’hiver et le printemps dernier à ressasser ses souvenirs de la traversée. En donnant des conférences et en planchant sur un livre sur la traversée à paraître en 2023.

Le périple de 2021 reste bien gravé dans la mémoire des deux aventuriers. Photo : Expédition AKOR

Dans l'inconnu face à leur santé, les deux aventuriers ont puisé dans les leçons de leur périple. Pendant les semaines passées à skier la banquise, quand on ne savait pas si les zones de compressions glaciaires allaient durer 1 ou 100 kilomètres, on s’était mis à dire qu’on était condamné à l’espoir. On était obligé de s’accrocher au fait que ça allait peut-être s'améliorer avec le temps. Ça a été un peu la même chose depuis notre retour , raconte Nicolas Roulx.

Pour lui comme pour Guillaume Moreau, l’espoir passe par la prochaine expédition. Ils l’admettent sourire en coin, sachant que plusieurs les trouveront fous.

Tous les moments difficiles durant la préparation, pendant l’expédition et au retour, ça augmente la valeur de ce qu’on a fait. Ça n'a en rien diminué notre envie de repousser nos limites et faire des expéditions qui n’ont jamais été faites , lance Moreau, qui a finalement retrouvé la santé.

Une autre expédition en 2024

Il y a un magnétisme là-dedans et une expédition comme celle qu’on a faite, ça change ta vie pour toujours. Le retour à la vie normale, ça existe pour ce qui est de la routine, mais dans ta vision du monde et de ce que tu veux faire avant de mourir, ça a changé , ajoute Nicolas Roulx.

Nicolas Roulx et Guillaume Moreau avant leur départ, en 2021. Photo : Jean-Sebastien Chartier-Plante

Ses yeux s’illuminent lorsqu’il parle du nouveau tracé d’expédition que lui et son acolyte ont élaboré. La phase 2 de l’expédition AKOR aura lieu en 2024, annoncent-ils. Un nouveau périple de six mois en régions nordiques dont la préparation va déjà bon train.

Il va encore y avoir de la randonnée, du vélo et du canot, mais ce qui est vraiment original c’est qu’il va aussi y avoir du voilier. On va traverser une grosse partie de l’océan arctique , détaille Guillaume Moreau.

Les longues expéditions sont une drogue dure, disent-ils, et il n’y a pas de cure de désintoxication à l’horizon. Seulement la nature sauvage à perte de vue.