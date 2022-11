Le Centre de Santé bilingue de Whitehorse ouvre ses portes

Nous aurions pu attendre d’avoir les locaux définitifs et tout le personnel nécessaire pour le lancer, mais l’opportunité d’avoir le Centre de Santé Constellation dès maintenant est juste si importante , explique la ministre territoriale de la Santé, Tracy-Anne McPhee.

La concrétisation de la clinique bilingue était attendue depuis longtemps, mais faisait face à de nombreux défis, comme l’embauche du personnel.

L’équipe est pour l’instant composée de sept personnes : deux infirmières praticiennes, une infirmière autorisée, une infirmière auxiliaire, une travailleuse sociale, une assistante médicale et une gestionnaire de la clinique. Sur ces sept employées, quatre sont bilingues pour assurer un service en Français aux personnes qui le souhaitent.

La clinique fonctionnera uniquement sur rendez-vous, mais les consultations seront réservées aux patients inscrits. Il faut avoir 16 ans et plus et disposer d’une carte valide du Régime d’assurance-santé du Yukon. Il suffit ensuite de remplir un formulaire, disponible sur le site Internet du gouvernement territorial.

Les inscriptions sont ouvertes depuis le 24 octobre et, déjà, 750 demandes ont été déposées. Seules 138 personnes ont été inscrites pour le moment et 46 rendez-vous ont été pris pour la première semaine d'ouverture du centre.

Le Centre de Santé Constellation va compte pour le moment sept employés. Photo : Radio-Canada / Vincent Bonnay

Alethea Stobbe, la directrice des services de santé intégrés au le ministère de la Santé du territoire, explique que la priorisation a été faite en fonction d'un certain nombre de critères.

Nous savons bien entendu que beaucoup de gens à Whitehorse n’ont pas de médecin de famille et c’est justement l'un des critères pris en compte au début, du moins, mais aussi des indicateurs de santé, comme la complexité des besoins en matière de santé, si le français est votre langue première aussi.

« Notre capacité dépendra du nombre de [membres du] personnel de santé disponibles. » — Une citation de Alethea Stobbe, directrice des services de santé intégrés

Elle insiste sur le fait que même si seules 140 personnes ont été acceptées pour l'instant, dans les prochains mois, la clinique prendra en charge toutes les personnes qui ont demandé à être inscrites . Elle ajoute que la clinique ne pourra travailler au maximum de sa capacité, donc avoir 2500 patients inscrits, qu’une fois installée dans ses locaux définitifs et lorsqu’elle aura pu boucler son recrutement.

La clinique poursuit ses démarches pour recruter encore deux médecins et une infirmière, mais Tracy-Anne McPhee se dit optimiste quant au fait que cela ne devrait pas prendre trop de temps .

Une bonne nouvelle pour la francoyukonnie

Sur les 138 premières personnes inscrites, Alethea Stobbe affirme que 25 % ont déclaré vouloir recevoir un service en français. Pour s’assurer que ce service soit bien fourni et soutenir la clinique, John Streicker, le ministre responsable de la Direction des services en français, explique que le ministère la financera à hauteur de 350 000 $ par an.

Lorraine Taillefer, la présidente de l'AFY, a pris la parole pour saluer l'ouverture du Centre de santé bilingue attendue depuis près de 20 ans. Photo : Radio-Canada / Vincent Bonnay

La santé est une priorité pour notre communauté grandissante , réitère la présidente de l’Association franco-yukonnaise, Lorraine Taillefer.

Pour elle, un service comme celui qu'offre le Centre de santé Constellation permettra de conserver la vitalité de la communauté et de mieux accompagner tous ses membres, jeunes et moins jeunes.

« La population grandit et la population vieillissante grandit aussi, au Yukon. C’est reconnu qu’en vieillissant on revient vers notre langue maternelle. Donc quand on veut avoir des services, quels qu’ils soient, mais surtout en santé, c’est important de les avoir dans notre langue maternelle. » — Une citation de Lorraine Taillefer, présidente de l’Association franco-yukonnaise

Pour les plus jeunes, les tout petits qui ne parlent pas anglais non plus, de pouvoir exprimer les bobos, les maux qu’ils ont, dans leur langue maternelle, ça fait une grosse différence aussi pour la communauté , poursuit-elle.

Le centre sera ouvert du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30, sauf les jours fériés.