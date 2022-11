Ray-Mont Logistiques est autorisée à reprendre son projet dans l’est de Montréal

La décision est qualifiée d' hâtive par le Conseil régional de l’environnement de Montréal (CRE-Montréal).

En avril dernier, le ministère de l’Environnement avait suspendu, par un avis de non-conformité, les travaux liés à la première phase de ce projet, concernant l’entreposage de conteneurs et des activités de camionnage.

Dans un communiqué publié en fin d'après-midi vendredi, le ministère précise que l’autorisation maintenant accordée se rapporte au camionnage, à la manipulation et à l'entreposage de conteneurs, pleins ou vides, sur une portion existante du site correspondant à une superficie de 18 000 m2, soit environ 8 % de la propriété de l'entreprise .

Le ministère souligne cependant que la reprise des activités est soumise à des restrictions.

Ainsi, 1500 conteneurs sont autorisés à transiter par le site, et 5000, à y être entreposés. Par ailleurs, les activités peuvent s’y dérouler de 7 h à 19 h, et non 24 heures sur 24 comme l'avait d'abord envisagé Ray-Mont Logistiques. Le ministère précise que l’entreprise s’est engagée à respecter un programme de suivi du climat sonore .

En d’autres termes, des mesures du bruit occasionné par l’activité des camions sont prévues dès le premier mois d’exploitation de la plateforme de transbordement, à raison d'une fois tous les trois mois pendant au moins un an .

Ces mesures permettront de vérifier le respect des normes de bruit établies et, si requis, d'apporter les correctifs nécessaires en cas de dépassement , est-il indiqué dans le communiqué du ministère.

Le CRE-Montréal, qui déplore la décision du gouvernement, estime qu’il manque encore des informations sur les impacts sur l’environnement et la santé du projet de Ray-Mont Logistiques .

« Le CRE-Montréal regrette l’absence d’évaluation environnementale pour cette première phase du projet alors que la demande était largement partagée par la société civile. » — Une citation de Extrait du communiqué du CRE-Montréal

Pour l’organisme, la décision du ministère laisse aussi en suspens toutes les questions entourant les phases subséquentes du projet de Ray-Mont Logistiques .

CRE-Montréal reconnaît que les restrictions imposées sont des avancées , mais il subsiste plusieurs inconnues pouvant impacter la qualité des milieux de vie , selon le Conseil.

Un projet à rebondissements

Ray-Mont Logistiques a acquis le terrain sur lequel elle compte bâtir sa plateforme de transbordement de conteneurs en 2016 pour une somme de 20 millions de dollars. Son objectif : accroître ses activités d’exportation de produits agricoles et se rapprocher du port.

En 2017, après le début des travaux de décontamination, l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve avait refusé d'octroyer un permis de construction au promoteur, arguant que les activités de ce dernier n'étaient pas conformes à la réglementation.

L'entreprise a eu gain de cause lorsque la Cour d'appel a tranché en sa faveur en avril 2021.

La contestation de citoyens et d'élus ne s'est toutefois pas arrêtée. Des résidents des secteurs avoisinant le site industriel continuent de craindre les répercussions potentiellement nuisibles du projet.

Certains souhaiteraient que les terrains soient rachetés et décontaminés pour servir à l'aménagement d'un corridor écologique.

En septembre dernier, le député d'Hochelaga-Maisonneuve, Alexandre Leduc, avait déposé une pétition à l'Assemblée nationale pour demander qu'une étude d'impact soit menée préalablement à la réalisation du projet.

Vendredi, dans une déclaration citée par La Presse canadienne, M. Leduc a déploré la gestion du dossier par le gouvernement. Jusqu'au bout, la CAQ aura refusé d'utiliser son pouvoir discrétionnaire pour démarrer un BAPE sur le projet, a-t-il écrit. C'est regrettable que la CAQ laisse tomber l'Est de Montréal encore une fois.

Le député de Québec solidaire a soutenu toutefois que la mobilisation populaire avait forcé le promoteur à reculer sur plusieurs aspects de son projet initial .

Sur Twitter, le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon, aussi député de Camille-Laurin, dans l'est de la métropole, a exprimé sa vive opposition à l'autorisation accordée par le ministère sans aucune transparence, ni consultation pour s'assurer de l'acceptabilité sociale , selon lui.

Ray-Mont Logistiques avait transmis en février dernier au ministère de l'Environnement une demande d'avis de non-assujettissement pour la première phase des activités de sa plateforme. Une étude sur le climat sonore était jointe à la demande, selon le ministère.

Québec a conclu que l’entreprise était assujettie à une autorisation conformément à la Loi sur la qualité de l’environnement. En mai, l’entreprise a finalement déposé une demande d’autorisation ministérielle pour la première phase d'exploitation de son projet, dont la réponse est finalement arrivée vendredi.

D'autres activités, soit l’entreposage de conditionnement de matériaux de démantèlement ainsi que les travaux de réhabilitation du terrain par l'enlèvement de sols contaminés et de matières dangereuses résiduelles, avaient déjà été autorisées.