Le Labyrinthe des insectes souhaite accueillir des visiteurs durant l’hiver

Pour ce faire, l’attrait touristique doit compléter l’isolation de son poste d’accueil. Déjà 1500 $ ont été investis pour isoler les murs, mais il faut maintenant investir environ 4000 $ dans l’isolation du plancher et des murs.

« Pour l’été, c’est bien, les gens sont au rendez-vous. Mais on se dit qu’on peut répartir le chiffre d’affaires sur l’année et offrir l’activité les fins de semaine, parce qu’on se rend compte qu’on a beaucoup de demandes en dehors de la période estivale. Ça nous aiderait beaucoup financièrement. » — Une citation de Tommy St-Laurent, propriétaire

Deux crapauds buffles, au Labyrinthe des insectes d'Amos. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Un meilleur environnement

L’isolation du poste d’accueil permettra aussi au Labyrinthe des insectes d’offrir un environnement plus sécuritaire aux insectes, reptiles et batraciens vivants qui y sont hébergés.

On veut renforcer nos infrastructures pour offrir de meilleures conditions à nos animaux, plutôt que de les déplacer chaque fois, comme on le faisait par le passé. Donc, il y a un besoin des deux côtés, autant des clients que pour nous. On pourrait juste chauffer plus, mais ce serait de l’énergie gaspillée et des coûts importants. Ce n’est pas quelque chose qui est stable. S’il arrive un problème durant la journée, que le chauffage tombe en panne, il y a certains animaux qui pourraient mourir. Des écarts de 5 ou 10 degrés, ça peut être fatal pour certains de nos animaux exotiques , explique Tommy St-Laurent.

Tommy St-Laurent souhaite isoler le poste d'accueil du Labyrinthe des insectes, derrière lui. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Campagne de sociofinancement

Des entreprises locales s’impliquent déjà dans ce projet. Le Labyrinthe des insectes a aussi lancé une campagne de sociofinancement.

Depuis neuf ans que c’est de l’autofinancement. On n’a jamais vécu sur une subvention. Ce sont des gens qui ont de l’intérêt qui font vivre l’entreprise et on veut que ça continue ainsi. En créant une campagne de sociofinancement avec Gofundme, ça permet à Monsieur et Madame Tout-le-Monde d’aller donner un petit 20 $, un petit 5 $, un petit montant qui respecte leur capacité financière mais qui, en même temps, fait une différence pour nous , souligne Tommy St-Laurent.

Il espère réunir rapidement les fonds pour réaliser les travaux dès cet automne.

Tommy St-Laurent nourrit ici un tegu noir et blanc. Ce reptile pourra atteindre jusqu'à 1,5 mètre de longueur à l'âge adulte. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

3000 visiteurs par année

Fondé il y a près de dix ans, le Labyrinthe des insectes poursuit sa mission de sensibilisation auprès de la population sur l’importance des insectes. Le site a ajouté les batraciens et les reptiles à son offre, toujours dans le but de mieux faire connaître ces êtres vivants souvent méconnus et mal-aimés du grand public. Tommy St-Laurent a aussi ajouté un élément ludique pour les enfants, avec des dinosaures durant la saison estivale.

« On a des collections naturalisées qui ont été renouvelées. On a les plus beaux papillons, les plus grosses sauterelles, les plus gros phasmes, ce sont de véritables trophées dans nos salles d’exposition. Le poste d’accueil est devenu la salle des vivants. On y fait des présentations animées, où les gens peuvent interagir avec ou toucher certains animaux, créer un contact. Et tout ça est fait de façon respectueuse avec les gens, mais aussi en respectant la capacité des animaux », assure M. St-Laurent.

Chaque année, le Labyrinthe des insectes attire en moyenne 3000 visiteurs et participe aussi à différents événements, en plus de faire des présentations dans des écoles et des CPE.