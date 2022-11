La Matanie accueille ses nouveaux résidents, pour la première fois depuis deux ans

L’organisation de ce genre d’événement n’avait pas été possible dans les dernières années en raison des mesures sanitaires pour contrer la COVID-19.

Des soirées comme ça c’est important parce que ça permet aux gens de se dire qu’ils ne sont pas les seuls de nouveaux dans la ville. Pour eux, c’est vraiment une soirée pour réseauter, rencontrer des gens et créer des contacts , souligne l’agente d’accueil pour le service Place aux jeunes La Matanie, Lilianne Lavoir.

Lilianne est agente d'accueil pour le service Place aux jeunes La Matanie. Le maire de Matane était également sur place pour entre autres, offrir une performance musicale. Photo : Radio-Canada / Marguerite Morin

Environ 80 personnes, de toutes les tranches d’âges, soit des étudiants étrangers ou venus d’ailleurs, des familles ou encore des personnes retraitées, ont pris part à l’activité.

C’est ce qui fait la beauté de la chose , affirme le maire de Matane Eddy Métivier.

« Peu importe les conditions météo de nos quatre saisons, les nouveaux arrivants vont voir que les gens de Matane sont chaleureux tout au long de l’année et que ça fait partie de notre ADN. » — Une citation de Eddy Métivier, maire de Matane.

De nouveaux venus

La région attire davantage de nouveaux arrivants depuis quelques années et La Matanie ne fait pas exception.

On a de plus en plus de nouveaux arrivants, que ce soit de l’immigration ou des Québécois et Québécoises qui viennent s’installer en région , affirme Margaux Gay, agente de développement en attractivité et en intégration pour le SANAM.

« C’est vraiment exponentiel ! » — Une citation de Margaux Gay, agente de développement en attractivité et en intégration pour le SANAM

Dans la dernière année, entre 160 et 170 personnes ont utilisé les services du SANAM. Du côté de Place aux jeunes, 33 personnes, qui ont entre 18 et 35 ans, sont venues rencontrer Lilianne Lavoie dans la dernière année pour une aide individuelle en recherche d’emploi, de logement ou simplement pour de l’aide en intégration.

Malgré la rareté de logement, les deux agentes d’accueil assurent qu’elles arrivent pour l’instant à loger les gens qui font appel à leur service.

Pour le maire, l’attractivité de nouveaux venus est le premier domino à faire tomber pour pallier plusieurs problèmes de main-d’œuvre et aussi stimuler la croissance économique.

Les gens qui arrivent de l’extérieur sont un atout pour notre économie et nos entreprises dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre , explique Eddy Métivier.

« Les nouveaux arrivants nous apportent une richesse culturelle et il faut en prendre bien soin et les accueillir adéquatement. La soirée était une belle tribune pour le faire. » — Une citation de Eddy Métivier, maire de Matane

Un travail collaboratif

Le SANAM mise sur l’accompagnement des municipalités pour l’accueil et l’intégration puisqu’il croit que ces dernières ont un rôle primordial à jouer dans ce domaine.

En Matanie de manière générale, on a vraiment des élus qui sont impliqués dans l’accueil et l’intégration des personnes immigrantes ou des nouveaux arrivants , précise Margaux Gay.

« C’est super d’avoir une municipalité aussi accueillante et réceptive pour organiser ce genre de soirée! » — Une citation de Margaux Gay, agente de développement en attractivité et en intégration pour le SANAM

Lilianne Lavoie indique que les municipalités emboîtent le pas dans les activités d’accueil. Elle donne en exemple notamment le village de Saint-Ulric qui, au début du mois de septembre, a organisé une tournée du village en autobus avec les nouveaux arrivants.