Des règlements au Bas-Saguenay pour contrer la location sur Airbnb au coeur des villages

Elles espèrent ainsi conserver l'authenticité des lieux. Depuis l'an dernier, il est plus difficile de réserver un hébergement touristique au coeur du village de Petit-Saguenay en passant par la plateforme Airbnb. La municipalité a adopté en 2021 un règlement qui limite la location court terme aux secteurs de villégiature.

Les droits acquis sont toutefois respectés pour ceux qui le faisaient déjà et il est permis de louer sa résidence principale.

C'est impossible pour les gens de venir chez nous, d'acheter une résidence et de la convertir en résidence de tourisme. Ceci étant dit, c'est possible pour les gens d'acheter et de louer une partie de l'année par exemple. Dire, moi je m'en vais dans le Sud l'hiver, je loue ma résidence principale, ça c'est possible , a expliqué Philôme Lafrance, maire de Petit-Saguenay.

Il est désormais interdit d'acheter une résidence pour la transformer en permanence en hébergement touristique accessible par Airbnb. Photo : Radio-Canada / Mireille Chayer

Pour lui, l'idée était de s'assurer que les résidences soient occupées de façon permanente par des gens du village. Le règlement est bien accepté et il s'est révélé utile quand la pandémie a incité plusieurs acheteurs à se ruer vers l'immobilier. Selon le maire saguenois, aucune des résidences vendues n'a été transformée en hébergement touristique.

On a vraiment constaté un vent d'établissement de nouvelles familles, de personnes semi-retraitées qui se sont établies chez nous. Et pour la première fois depuis les années 1960, la population de Petit-Saguenay a crû cette année , a poursuivi Philôme Lafrance.

À L’Anse-Saint-Jean aussi

Le conseil municipal de L'Anse-Saint-Jean a aussi adopté l'été dernier un règlement similaire pour contrer le phénomène Airbnb. Si le premier village a agi en amont, le deuxième a senti qu'il était temps de bouger avant qu'il ne soit trop tard.

La raison majeure, c'était justement d'empêcher la dévitalisation de nos coeurs de villages. On commençait à voir des maisons vides à l'occasion, des maisons qui étaient achetées par des propriétaires de l'extérieur pour faire de l'hébergement touristique. Donc, ça brise ni plus ni moins la vie de quartier , a mentionné Richard Perron, maire de L'Anse-Saint-Jean.

L'attrait pour les touristes est présent 12 mois par année à L'Anse-Saint-Jean. Photo : Radio-Canada / Mireille Chayer

La spéculation immobilière faisait grimper le prix des maisons anjeannoises et les élus craignaient que la place ne devienne un village fantôme.

Les touristes font vivre la municipalité en saison touristique, c'est important dans différents commerces, mais les services essentiels qu'on a, médecins, dentistes, CLSC , épiceries, c'est les citoyens, c'est les citoyens permanents qui bénéficient de ces services-là et qui font en sorte qu'on a ces services-là , a-t-il enchaîné.

À L'Anse-Saint-Jean comme à Petit-Saguenay, les maires sont convaincus que limiter la location court terme à certains secteurs précis permettra d'assurer un bel avenir à leur municipalité.

D’après un reportage de Mireille Chayer