COVID-19 : changement d’emplacement pour deux cliniques de dépistage en Outaouais

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l'Outaouais a annoncé, vendredi, que les tests de dépistage de la COVID-19 se feront désormais au CLSC La Gappe, à Gatineau.

Il n'y aura donc plus de dépistage fait à la clinique de dépistage de Hull et de Buckingham , est-il écrit dans le communiqué de presse.

Les autres cliniques en périphérie demeurent ouvertes.

« Veuillez prendre note que c'est bien un transfert de local et non l'arrêt du dépistage pour la population alors que la capacité du service demeura la même. » — Une citation de CISSS de l'Outaouais

Ce changement entre en vigueur à compter du lundi 7 novembre.

Le CISSS de l'Outaouais rappelle aussi aux citoyens qu'ils doivent obligatoirement prendre rendez-vous sur Clic Santé ou par téléphone afin d'avoir accès au service.