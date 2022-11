Des cas de sous-variants d’Omicron sont en hausse en Alberta, prévient une experte

La base de données mondiale GISAID montre que plus de 60 cas de transmission attribués aux sous-variants de la famille BQ ont été identifiés par séquençage génétique en Alberta. Ces données sont cependant retardées de plusieurs semaines, car le séquençage effectué par le laboratoire provincial prend du temps.

On est au bord d’une nouvelle vague , prévient Sally Otto, biologiste et enseignante à l'Université de la Colombie-Britannique. Selon elle, il existe une ramification de sous-variants d'Omicron dans le monde avec des mutations similaires qui permettent au virus SARS-CoV-2 de contourner le système immunitaire et d'infecter les cellules.

Mais les sous-variants de la famille BQ, y compris le BQ.1 et le BQ.1.1, sont sa principale préoccupation pour le moment, car ils permettent une transmissibilité et une évasion immunitaire plus élevées, souligne -t-elle.

20 % des cas en Alberta

Sally Otto, qui est également membre d’un groupe indépendant de modélisation de la COVID-19 en Colombie-Britannique, estime que 20 % des cas de COVID-19 sont liés aux sous-variants BQ en Alberta.

Si cela double chaque semaine ou deux, il ne faudra pas beaucoup de semaines avant que ce ne soit la moitié des virus que nous voyons en Alberta , dit-elle.

L'experte dit toutefois ne pas s'attendre à ce que les cas explosent comme cela a été le cas lors des vagues précédentes, bien que la trajectoire des sous-variants soit difficile à prévoir.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a récemment exhorté les autorités sanitaires à surveiller étroitement le BQ.1 en raison de sa haute transmissibilité.

Masques et vaccination à jour

Daniel Gregson, professeur agrégé à l'Université de Calgary et médecin spécialiste des maladies infectieuses, n'écarte pas non plus une nouvelle vague compte tenu de la multiplication des sous-variants et des mutations du SARS-CoV-2 .

Le Dr Gregson appelle par conséquent les Albertains à se faire vacciner et à prendre les doses de rappel auxquelles ils sont admissibles. Il encourage également les autorités sanitaires à surveiller les données issues des eaux usées.

Le mieux que vous pouvez faire est de garder vos vaccinations à jour. Si vous présentez un risque plus élevé, réduisez votre nombre de contacts, et, lorsque vous vous trouvez dans des endroits achalandés, portez un masque , conseille-t-il.

Alors que la première ministre Danielle Smith a exprimé à plusieurs reprises son opposition aux mesures de santé publique contre la COVID-19, le Dr Gregson pense qu'il pourrait être nécessaire de revoir les règles concernant le port du masque, qui n'est plus obligatoire, si la transmission augmentait de manière significative dans la province.

Le port du masque dans les transports en commun [et] dans les lieux publics pourrait être un moyen de réduire le fardeau de la maladie dans la communauté , estime-t-il.

Kerry Williamson, porte-parole de Services de santé Alberta, a indiqué dans un communiqué que le laboratoire provincial effectue un séquençage génétique des sous-variants pour en identifier les plus préoccupants. Il a également affirmé que le XBB, identifié par l' OMS comme un sous-variant à surveiller, fait actuellement l'objet d'une surveillance par le laboratoire provincial.

Trois cas de ce sous-variant ont déjà été séquencés en Alberta, selon la base de données GISAID . Mais selon Sally Otto, ce sous-variant ne semble pas se développer aussi rapidement au Canada.

Avec les informations de Jennifer Lee