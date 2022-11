Les banques sont au nombre des sociétés les plus riches et les plus rentables du Canada. Les six plus grandes institutions financières forment un oligopole puissant, qui domine le marché financier et qui ne nous laisse pas beaucoup de choix comme consommateurs. Et donc, avec la hausse des taux d’intérêt qui est en cours, plusieurs se demandent si les banques s’enrichissent à notre détriment. Cette question est tout à fait légitime.

Il faut dire que, beau temps mauvais temps, ces entreprises dégagent des profits importants. Durant la pandémie, par exemple, les revenus bancaires ont continué d’augmenter malgré le profond ralentissement de l’économie qu’on a connu en 2020.

La RBC a vu ses revenus passer de 41,7 milliards de dollars en 2019 à 43,4 milliards de dollars en 2020, puis à 45,6 milliards de dollars en 2021. La rentabilité de la Royale a baissé de 11 % de 2019 à 2020, mais les profits sont demeurés au rendez-vous, à 11,4 milliards de dollars. Et ils ont rebondi en 2021 à 16 milliards.

Il faut dire aussi que les dirigeants des grandes banques ont continué de s’enrichir durant la pandémie. Les PDG des cinq plus grandes institutions ont touché une rémunération totalisant 57 millions de dollars. Ce montant est passé à 70 millions l’année suivante, en hausse de 23 %.

À n’en pas douter, les banques demeurent des entreprises fortes, solides, rentables et riches, malgré les incertitudes économiques qui peuvent nous frapper. Elles ont largement profité de la croissance économique de la dernière décennie, de l’envolée des ventes et des prix des propriétés et de la montée des marchés financiers.

Cela dit, les banques ont vu leur profitabilité ralentir au cours du dernier trimestre en raison de la baisse du marché immobilier et des provisions pour mauvaises créances que les institutions ont dû prendre pour faire face à la récession qui semble s’annoncer.

Je le souligne à grands traits : la profitabilité ralentit, mais ces entreprises demeurent largement rentables. Les six banques ont enregistré des profits nets de plus de 13 milliards de dollars au cours du dernier trimestre, qui couvre les mois de mai, juin et juillet 2022.

Hausse des taux : ce n’est pas bon pour les banques

Beaucoup de gens me demandent pourquoi on a l’impression que les banques gagnent toujours dans tous les contextes économiques. J’ai posé la question au nouveau grand patron de BMO Groupe financier au Québec, Grégoire Baillargeon, qui était de passage à l'émission Zone économie mardi dernier.

Les banques canadiennes sont très solides, a-t-il répondu. Notre performance, c’est ce qui fait la solidité du système bancaire canadien. On est très fier de ce système, c’est un des meilleurs du monde [...] La performance nous amène aussi à aller chercher les meilleurs talents et à faire grandir notre entreprise. Au lieu d’être une simple organisation basée ici, nous sommes devenus pancanadiens, nord-américains, nous nous sommes mis à faire des acquisitions.

Je lui ai demandé également si les banques profitent de la hausse actuelle des taux d’intérêt. On profite quand l’économie va bien , a dit Grégoire Baillargeon.

« En ce moment, on a un taux directeur qui change. Ce que ça veut dire pour nous, c’est que notre argent, l’argent qu’on va chercher pour se financer, est aussi plus cher. » — Une citation de Grégoire Baillargeon, BMO Groupe financier

Dans les circonstances, Grégoire Baillargeon est d’avis que les banques ne profitent pas de la hausse des taux d’intérêt. La Banque du Canada essaie de ralentir un peu l’économie qui surchauffe. Dans ce temps-là, ce n’est pas bon pour les banques, qui fonctionnent bien quand l’économie croît. Nous sommes un agent de croissance économique. C’est sûr que ce n’est pas nécessairement bon pour nous non plus. On est avec les ménages, avec les clients, pour les accompagner dans un moment d’incertitude.

Les banques doivent s’inquiéter de l’endettement des Canadiens

Même si la valeur nette des actifs des Canadiens a augmenté au fil du temps, l’endettement des ménages a aussi progressé fortement. Depuis 30 ans, le taux d’endettement des ménages est passé d’environ 80 % à plus de 180 %. Autrement dit, pour chaque tranche de 100 $ de revenus disponibles, la dette est passée de 80 à 180 $, un sommet.

Soyons précis : selon les données de Statistique Canada, la dette sur le marché du crédit en proportion du revenu disponible est passée de 87,86 % au deuxième trimestre 1990 à 181,65 % au deuxième trimestre 2022. Le poids de l’endettement n’a jamais cessé de progresser.

De plus, environ le quart des détenteurs de prêts hypothécaires possèdent un prêt valant plus de 450 % de leur revenu. C’est très élevé, on touche des niveaux records, et les banques ne peuvent pas se réjouir d’avoir un aussi grand nombre de clients aussi endettés.

Cet endettement a profité aux banques, mais ça pourrait aussi engendrer des pertes si les Canadiens n’arrivent plus à respecter leurs obligations financières. Devant la récession qui s’annonce, l’endettement des ménages, l’inflation et la hausse des taux, des experts commencent à évoquer d’ailleurs la possibilité d’une crise financière.

Des frais astronomiques pour les PME

Les banques ne sont pas les seules à compter sur des revenus et des profits gigantesques. Les fournisseurs de cartes de crédit, Visa et Mastercard notamment, encaissent des milliards de dollars en imposant des taux quasi usuraires sur les factures qui ne sont pas entièrement payées par les clients.

Les frais pour les clients sont élevés, tout comme pour les détaillants, qui utilisent leurs services. Le gouvernement du Canada a annoncé, dans son énoncé économique jeudi, son intention de négocier avec les réseaux de cartes de paiement, les institutions financières, les acquéreurs, les services de traitement des paiements et les entreprises afin de réduire les coûts de transaction de cartes de crédit pour les petites entreprises sans nuire aux autres entreprises et en protégeant les points de récompense existants pour les consommateurs .

Des entrepreneurs nous disent payer davantage de frais aux fournisseurs de cartes de crédit qu’à Hydro-Québec pour chauffer et éclairer leurs installations. La Fédération canadienne de l’entreprise indépendante affirme que les entreprises doivent payer entre 1,5 % et 4 % du total d’une facture aux entreprises de cartes de crédit.

Il est temps que l’État encadre ces pratiques. Les oligopoles qui dominent le monde financier coincent les Canadiens qui doivent payer cher pour leurs services. Si l’impression de se faire avoir par les entreprises financières est si répandue, c’est parce que les frais de toutes sont nombreux, élevés et, dans le cas des cartes de crédit par exemple, particulièrement injustifiés et abusifs.