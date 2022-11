L’art et le sport pour motiver les élèves d’Allain-St-Cyr, à Yellowknife

Les astres se sont alignés à l’École Allain-St-Cyr, à Yellowknife, pour enfin offrir un programme enrichi d’arts et de sports, afin de motiver et de retenir les élèves à l’école francophone.

Ce nouveau programme, offert aux élèves de la 6e à la 9e année, permet à ces derniers de choisir ce qui les passionne. Pour l’instigateur du projet, Martin Deschesnes, il n’y a rien de mieux que de laisser les élèves choisir ce qu’ils veulent faire pour aller chercher le meilleur d’eux.

« On peut vraiment cibler les élèves qui veulent se développer, et les développer selon leurs besoins et selon ce qu'ils veulent faire. Étant donné que c'est un choix, on a des élèves qui sont motivés d'être là. Puis avec des élèves qui sont motivés, tu peux aller plus loin. » — Une citation de Martin Deschesnes, enseignant d’éducation physique, École Allain-St-Cyr

L'équipe de volleyball de l'École Allain-St-Cyr a remporté la première place du tournoi de volleyball Spike It en octobre 2022. Photo : Radio-Canada / Julie Plourde

Ce programme vise aussi à motiver les jeunes pour qu'ils fréquentent l’école, une approche qui a fonctionné pour Martin Deschesnes. « C'est sûr que, moi, je me vois en tant que petit gars, quand j'étais au secondaire et que j'avais l'option sport et que je savais que j'avais quatre cours d'éducation physique dans une semaine; ça me motivait d’aller à l'école. […] Ça veut dire que, quasiment chaque jour, tu as quelque chose de motivant qui t'amène à l'école, puis ça, c'est gagnant. »

Chaque semaine, deux cours supplémentaires en arts ou en sports sont ajoutés à l’horaire des élèves. La programmation pour l’année est divisée en quarts, ce qui favorise l’offre d’une diversité de disciplines sportives ou artistiques aux élèves.

Martin Deschesnes rêve depuis longtemps de créer un programme enrichi d'arts et de sports à l'École Allain-St-Cyr, de Yellowknife. Photo : Radio-Canada / Julie Plourde

Mettre sur pied une bonne équipe

Cette réalisation n’aurait pas pu être possible à l’époque où l'école n'avait pas de gymnase. Avec un retour à la normale dans les écoles, depuis l’allègement des restrictions, le projet a pu être lancé. Mais Martin Deschesnes avait besoin de faire équipe avec un autre enseignant et une autre discipline, pour mettre son idée en branle. Avec l’enseignante Gwenan Guillas-Letain, et sa motivation pour les arts, le tout a pu se concrétiser.

En 10e année, j’étais la metteuse en scène dans ma petite ville au Manitoba, avec des projets de commedia dell’arte et de comédies musicales. J’ai appris comment développer une expérience artistique vraiment authentique pour des élèves comme moi au secondaire , explique Gwenan Guillas-Letain. Ça m’a inspirée à poursuivre ma passion pour les arts et l'enseignement à l'université.

Gwenan Guillas-Letain est professeure d'art et d'anglais à l'École Allain-St-Cyr, à Yellowknife. Photo : Radio-Canada / Julie Plourde

Sa passion, elle la partage plus souvent et plus intensément avec la dizaine d’élèves qui ont choisi le volet artistique du programme arts et sports. Le 3 novembre, ils sont montés sur les planches pour présenter la pièce Le coffre du terrain vague, du dramaturge Luc Boulanger.

« L’art dramatique, c'est vraiment l’une de mes passions. J’aime beaucoup pouvoir m'exprimer sur la scène, puis présenter des pièces avec mes amis. » — Une citation de Léa Marcoux, 7e année, École Allain-St-Cyr

Cette présentation conclut le volet art dramatique du premier quart de l’année scolaire, pour faire place au dessin et à la peinture. Selon Gwenan Guillas-Letain, les élèves peuvent explorer et avoir une idée de ce que c’est que d’être un artiste professionnel. Quand les élèves font leurs propres choix et travaillent sur leur passion, ils peuvent s'épanouir un peu plus à l'école , explique-t-elle.

Les élèves du volet artistique du programme arts et sports de l'École Allain-St-Cyr, durant la représentation de leur pièce de théâtre, le 3 novembre 2022. Photo : Radio-Canada / Julie Plourde

Une stratégie de rétention des élèves

La directrice de l’école, Sylvie Larose, croit qu’un programme de ce genre peut permettre une meilleure rétention des élèves dans l’école francophone.

« Toutes les écoles, en général, ont un petit quelque chose qui accroche les élèves. On trouvait que c'était important d'avoir quelque chose de particulier à notre école, qui caractérisait notre école, qui allait accrocher les élèves et leurs intérêts. » — Une citation de Sylvie Larose, directrice, École Allain-St-Cyr

Sylvie Larose, directrice de l'École Allain-St-Cyr, à Yellowknife, espère que le nouveau programme arts et sports attirera les élèves et stimulera leur intérêt pour l'école. Photo : Radio-Canada / Julie Plourde