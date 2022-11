Déversement d’eaux usées dans le fleuve à Port-Cartier depuis six jours

C'est un bris majeur à la station de pompage McCormick qui pousse la Ville faire ces rejets. En conséquence, Port-Cartier invite ses citoyens du secteur ouest à réduire leur consommation d’eau pour les prochains jours.

Le maire de Port-Cartier, Alain Thibault, se dit conscient des impacts environnementaux de la pratique. Toutefois, peu d’autres solutions s’offrent à la Ville face au bris.

« On sait que c’est pas bon pour l’environnement, on est conscients de ça. Mais par contre, on fait quoi pour remédier à ça? » — Une citation de Alain Thibault, maire de Port-Cartier

On est une petite ville de 6500 habitants [...] Ça prend des sous. On avait beaucoup de déversements avant ajoute le maire de la municipalité, qui dit aussi avoir accompli des projets au cours des dernières années afin de moderniser les installations.

Il assure qu’il fait tout en son pouvoir pour se conformer aux exigences en matière d'eaux usées tout en respectant les moyens de la Ville. Port-Cartier possède cinq stations de pompage.

Réparations à venir

Pour mettre fin aux déversements, la Ville souhaite réparer la station McCormick le plus rapidement possible, explique le maire Alain Thibault.

« À l'heure actuelle, on fait affaire avec une entreprise locale […] Nous fabriquons des pièces pour pouvoir réparer le plus vite possible. » — Une citation de Alain Thibault, maire de Port-Cartier

Alain Thibault souligne que les travaux de réparation devraient commencer le 5 novembre.

Cette première opération vise à réparer temporairement la station. Cette première étape sera suivie par une seconde opération de réparations permanentes.

Pour ce qui est du délai prévu, Alain Thibault dit ne pas [pouvoir] donner de jour et d’heure non plus. Il indique toutefois viser à faire les travaux le plus vite possible.