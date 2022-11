Avenir incertain pour la nouvelle série Degrassi

Simplement intitulée Degrassi, cette nouvelle série de 10 épisodes d’une heure devait prendre son envol au printemps 2023. L’entreprise canadienne WildBrain, qui détient les droits de la franchise, a confirmé vendredi avoir interrompu la production de l’émission.

Celle-ci a déclaré dans un communiqué qu'elle restait engagée envers la série Degrassi et que les discussions concernant le contrat avec WarnerMedia [étaient] en cours .

Degrassi semble être la plus récente victime de la fusion de Warner Bros – qui possède HBO Max – et de Discovery. Le président et directeur général David Zaslav a procédé à de nombreux licenciements et autres réductions de coûts dans l'espoir d'économiser des milliards de dollars.

L’entreprise a notamment annulé la sortie du film Batgirl, qui était presque terminé, ainsi qu’une série d'animations et de nombreux autres projets en développement.

Les séries de l’univers Degrassi ont connu une popularité constante depuis ses débuts en 1979, touchant le public adolescent en mettant en scène les péripéties, les joies et les malheurs des jeunes de l’École secondaire Degrassi.

La dernière version de l’émission, Degrassi : la nouvelle classe, a été diffusée en 2017.