La CAQ et le PQ distribuent leurs responsabilités aux députés de la région

Stéphane Sainte-Croix et Catherine Blouin deviennent tous deux adjoints parlementaires, un aux Pêches et l’autre aux Affaires municipales, tandis que Pascal Bérubé sera leader parlementaire du Parti québécois.

Le député de Gaspé sera aussi adjoint gouvernemental. Il s’agit d’une nouvelle fonction. Son mandat sera d’intervenir auprès de la ministre responsable de la région, Maïté Blanchette Vézina, pour la conseiller et l’assister dans l’avancement des dossiers régionaux.

En tant qu’adjoint parlementaire aux pêches, il travaillera avec le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, André Lamontagne.

La nomination réjouit l’Association québécoise de l’industrie de la pêche (AQIP).

Son porte-parole, Jean-Paul Gagné, admet qu’il aurait préféré un ministre délégué aux Pêches étant donné les importants dossiers sur la table comme le prix du homard ou la situation de la crevette nordique. Il va dépendre du ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, mais quand même, on va avoir une personne qui va travailler plus facilement avec nous. Je pense que c'est très bien , estime M. Gagné.

Pour M. Sainte-Croix, ses nouvelles responsabilités sont loin d’être un prix de consolation, au contraire.

Le ministre André Lamontagne avec qui M. Sainte-Croix va travailler, s'était déplacé pour annoncer la candidature de celui qui allait être élu député (photo d'archives). Photo : Radio-Canada / Louis Pelchat-Labelle

Le député voit là une nouvelle manière de travailler, de mettre à profit les forces de la députation. En tant qu’adjoint gouvernemental, il envisage son rôle comme celui d’un agent de liaison. Ça va être temps d'assurer une liaison, de s'assurer que les décisions sont bien comprises, qu'elles cheminent adéquatement dans l'appareil et auprès de nos acteurs.

Aux pêches, il se voit comme un interlocuteur accessible et disponible. Un des premiers gestes sera de prendre connaissance des dossiers concrets avec notre ministre, André Lamontagne, au niveau des pêches et puis de s'assurer d'avoir un portrait complet de la situation. Il entend aussi rencontrer rapidement les industriels des pêches.

La députée de Bonaventure, Catherine Blouin, nommée adjointe parlementaire auprès de la ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest, n’avait toujours pas répondu à notre demande d’entrevue au moment d’écrire ses lignes. Elle sera plus particulièrement responsable de l’érosion des berges et travaillera de concert avec le député de Lac-Saint-Jean et ancien maire de Saint-Nazaire, Éric Girard.

Collaboration pour les régions

Le député péquiste des Îles-de-la-Madeleine, Joël Arseneau, voit ces deux nominations d’un bon œil. On n'est jamais trop de personnes à faire valoir la voix des régions, dit-il, à faire valoir nos spécificités que ce soit pour le territoire madelinot ou pour l'ensemble de la région de l'Est-du-Québec, pour faire valoir aussi les priorités des gens qu'on représente en matière de pêcheries, par exemple, ou même sur le plan municipal.

Il s’interroge toutefois sur la nomination aux Affaires municipales de la députée de Bonaventure, dont le conjoint est maire, préfet et président de la table des préfets de la Gaspésie. Ça devient évidemment extrêmement délicat pour l'un comme pour l'autre de garder un mur absolument étanche dans leurs responsabilités professionnelles. C'est à eux d'expliquer comment on pourrait s'assurer de l'étanchéité du travail de l'un et de l'autre. D'autres responsabilités auraient pu être dévolues à la députée de Bonaventure , croit M. Arseneau.

Ce dernier s’empresse d’ajouter que ça ne remet pas en question le travail et les compétences de la députée. Mais c’est au gouvernement de justifier son choix.

Et au PQ

Le Parti québécois a aussi fait connaître la répartition des dossiers entre chacun de ses trois députés.

Le député des Îles-de-la-Madeleine, Joël Arseneau, sera porte-parole en matière d’Environnement, de changements climatiques, de transports. Il obtient aussi la responsabilité de la santé, de la famille et des Affaires municipales.

Les députés du Parti québécois Pascal Bérubé, Joel Arseneau et Paul St-Pierre Plamondon se sont distribué les dossiers dont ils seront responsables (photo d'archives). Photo : La Presse canadienne / Jacques Boissinot

Joël Arseneau estime que les trois députés devront faire des choix. On ne sera pas sur tous les thèmes en même temps, tous les jours non plus. On va continuer de suivre le gouvernement à la trace, de lui demander des comptes et de faire des propositions dans le sens de ce qu'on a déposé dans la dernière campagne électorale , commente le député.

De son côté, Pascal Bérubé sera le leader parlementaire et responsable de l'éducation et de dossiers identitaires comme la langue, la culture et l’immigration, en plus de dossiers économiques comme le développement des régions et les ressources naturelles.

Il estime que plusieurs de ses fonctions pourront être jumelées avec les dossiers de sa circonscription. Je vais, dit-il, avoir Ressources naturelles et Forêts, donc ça touche directement ma circonscription. Tourisme, ça aussi. L'immigration maintenant, c'est un enjeu important dans notre région et tous les autres dossiers avec l'éducation par exemple, ça touche clairement notre région. J'ai déjà lancé une invitation à la nouvelle ministre de l'Enseignement supérieur à venir visiter le cégep de Matane en ma compagnie.

Joël Arseneau, qui est porte-parole du PQ dans les négociations en cours sur la reconnaissance comme parti d’opposition. Une première rencontre a eu lieu cette semaine. On entreprend les négociations avec un certain optimisme, je pense qu'on va y arriver , commente le député des Îles.

Joël Arseneau se montre aussi optimiste quant au litige entourant le serment au roi. J'ai aussi bon espoir qu'on pourra régler ce dossier avant le 29 novembre.

Avec la collaboration de Bruno Lelièvre