Les travaux de construction de L’Ouvrage sont sur le point de commencer

Les travaux du futur centre d’innovation agroalimentaire L’Ouvrage dans l’ancienne usine Germain et frère au centre-ville de Trois-Rivières sont sur le point de commencer. Le directeur général d’Innovation et Développement économique (IDE) Trois-Rivières, Mario De Tilly, espère que les travaux commenceront avant la fin de l’année 2022.

Dans les prochaines semaines commenceront les travaux d’excavation pour installer les fondations de l’agrandissement, les travaux majeurs suivront. C’est un dossier qui est sur sa trajectoire finale se réjouit Mario De Tilly. On est vraiment excité, ça a été un long parcours. Il est arrivé une pandémie entre le début et maintenant. On va enfin arriver à un aboutissement heureux pour tout le monde.

À l’émission Toujours le matin, le directeur général raconte que l’approche architecturale sera intéressante parce qu'elle fera le lien entre le passé industriel et la modernité de l’endroit. Il va tenir compte de la présence du CECI qui est une architecture très particulière, le Centre des congrès qui est à la fois une architecture moderne et classique. Donc il y a une volonté de nos architectes de faire en sorte que tout ça se marie et de faire en sorte de revitaliser ce secteur du centre-ville, ajoute-t-il.

Un centre d'innovation agroalimentaire doit voir le jour au centre-ville de Trois-Rivières. Photo : IDE Trois-Rivières / Graph Synergie

Un laboratoire vivant

Le centre sera un lieu de transformation et de découvertes agroalimentaires, pour permettre aux gens de consommer des produits locaux. Tout près, le pavillon de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) se penchera sur l’agriculture urbaine et les modes énergétiques de la production agricole. Ça s’inscrit aussi dans la volonté de la Vallée de la transition énergétique de faire de Trois-Rivières un haut lieu de la décarbonation des milieux urbains et ceci passe par l’agriculture urbaine parce qu’on veut créer de plus en plus des circuits courts , explique Mario De Tilly.

L'édifice Ameau au centre-ville de Trois-Rivières aura une nouvelle vocation. Photo : Radio-Canada

Une nouvelle vocation pour l’édifice Ameau