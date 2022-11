Cabinet fantôme : Pascal Bérubé devient leader parlementaire du Parti québécois

Anciennement chef parlementaire, M. Bérubé devra aussi interpeller le gouvernement Legault sur tous les dossiers ayant trait à l'identité : la langue française, la laïcité et l'immigration, de même que ceux reliés au développement des régions.

Le chef du Parti québécois (PQ), Paul St-Pierre Plamondon, élu le 3 octobre dernier dans Camille-Laurin, a rendu publique vendredi la composition de son cabinet fantôme.

Étant donné que seulement trois députés ont été élus sous la bannière péquiste, chacun devra cumuler un grand nombre de responsabilités.

Le chef a conservé pour lui les questions relevant de l'économie, des finances, de l'administration publique et des relations canadiennes.

Le député des Îles-de-la-Madeleine, Joël Arseneau, devra défendre le dossier de l'environnement et des changements climatiques, des transports, des aînés, du logement, de la famille et des relations internationales, notamment.