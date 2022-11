De l’antibiorésistance dans l’air

La résistance aux antibiotiques est un sujet de préoccupation mondiale. Certaines infections deviennent aujourd’hui plus difficiles à traiter, faute de réponse adéquate à l'administration d’un ou de plusieurs antibiotiques. Les modes de dispersion de ces superbactéries ont été étudiés dans les sols et dans l’eau, mais encore très peu dans l’air.

Caroline Duchaine est titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur les bioaérosols. Elle raconte que le rôle que joue l’air dans l'acquisition de bactéries multirésistantes est complètement inconnu dans la littérature actuelle.

« On ne sait pas encore comment intégrer les valeurs de l'air dans les calculs de risques individuels ou [à l’échelle] de la population. » — Une citation de Caroline Duchaine, chercheuse et titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur les bioaérosols

Avec des collègues de différentes institutions, elle chapeaute un projet de recherche sur la question. On se questionne sur le degré d’exposition auquel la population ou les travailleurs sont soumis quand ils sont à plus ou moins grande distance de sources d’émission potentielles de bactéries résistantes aux antibiotiques, que ce soit des hôpitaux, des fermes d’élevage, des usines d’épuration.

Étudier le phénomène n’est pas une mince tâche, car il faut soigneusement capter de l’air et chercher dans les bioaérosols, fines particules en suspension, celles susceptibles de présenter des gènes de résistance aux antibiotiques.

L’échantillonnage d’air se fait entre autres en milieu agricole. Stéphane Godbout, ingénieur en agroenvironnement à l’Institut de recherche et de développement en agroenvironnement (IRDA), y participe. Son installation, dans une serre, permet de mesurer la portion aérienne des micro-organismes qui seront dispersés dans l’air durant un épandage de lisier où peuvent se dissimuler des bactéries porteuses de gènes de résistance aux antibiotiques.

« On mesure l'air à l'entrée et à la sortie. On connaît le débit d'air qui passe et puis on regarde si les concentrations dans l'air changent en raison de l'épandage de différents composés. » — Une citation de Stéphane Godbout

Des opérations d’échantillonnage se font dans d’autres milieux, comme des usines d’épuration ou des hôpitaux, mais aussi à plus large échelle. Paul George est chercheur postdoctoral à l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. Il a procédé à l’analyse de filtres d’autos qui ont circulé dans 51 villes au pays; dans ces filtres, des particules présentes dans l’air ambiant ont été emprisonnées.

Avec la collaboration de chercheurs français, des échantillonnages d’air ont même été réalisés à 1400 mètres, à la station de recherche du Puy-De-Dôme, en France. À cette élévation, les vents violents et soutenus peuvent rapidement transporter les micro-organismes sur de très grandes distances.

Florent Rossi était stagiaire postdoctorant à l'Institut de chimie Clermont-Ferrand, en Francem, et l’est maintenant à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, sous la supervision de Caroline Duchaine.

« On a observé jusqu'à présent 29 gènes de résistance différents et à des concentrations qui ne sont pas négligeables puisqu'on estime qu’on aurait à peu près 7 gènes de résistance par cellule bactérienne dans les nuages. » — Une citation de Florent Rossi, stagiaire postdoctorant à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec - Université Laval

Une portion des bactéries récoltées lors des missions d’échantillonnage doivent ensuite être mises en culture pour évaluer leur viabilité. Leur parcours dans l’air est une source de stress. Certaines vont périr à la suite d’une exposition à l’oxygène, d'une perte d’eau (dessiccation) ou de l’exposition aux rayons du soleil.

Les bactéries seront ensuite placées dans des milieux de culture contenant des antibiotiques, et les chercheurs seront à même d’observer la nature de celles qui ont survécu et de celles qui ont conservé leur capacité de résister à des antibiotiques.

Il faut dire que les bactéries, au fil de l’évolution, ont acquis une formidable capacité d’adaptation, autant pour survivre dans des milieux hostiles que pour échanger entre elles des gènes de résistance aux antibiotiques. Elles peuvent transférer du matériel génétique aussi bien à leurs descendants qu’à des bactéries voisines et même d’une bactérie morte à une bactérie vivante.

« En incorporant le matériel génétique de la défunte, les bactéries vivantes vont pouvoir acquérir de nouvelles capacités, dont potentiellement la capacité de résister aux antibiotiques. » — Une citation de Maurice Boissinot, chercheur en microbiologie, Centre de recherche du CHU de Québec-Université Laval

Enfin, c’est en laboratoire, sur un modèle animal, qu’on pourra mesurer si ces superbactéries, au terme de leur voyage dans l’air, maintiennent la capacité de nous infecter quand elles entrent en contact avec nous, soit par les voies respiratoires ou par l’intestin. Est-ce que d’autres bactéries présentes dans l’intestin vont prévenir la croissance de ce nouveau micro-organisme?

Comme se demande André Marette, professeur et chercheur à l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, est-ce que l'expression des gènes de résistance aux antibiotiques va être la même? Est-ce qu'elle va être augmentée, est-ce qu'elle va être diminuée? Ça, on va pouvoir l'analyser et le démontrer dans cette étude.

Pour l’instant, la récolte d’échantillons se poursuit, tout comme le travail d’analyse des données. La part de risque pour notre santé, associée à la dispersion de gènes de résistance aux antibiotiques dans l’air, peut encore réserver des surprises. La chercheuse Caroline Duchaine, qui pilote ce projet, rappelle avec justesse : On n'est pas obligé de trouver un problème. On veut juste voir comment ça contribue, si cela contribue et dans quelle mesure... Mesurer le risque, c'est quelque chose de très, très difficile.